教育部編性別友善宿舍參考手冊 鼓勵學校加註學生自我認同性別欄位

性別平等教育法實施邁入第21年，教育部學特司長吳林輝今日表示，今（114）年將編撰「性別友善宿舍參考手冊」，鼓勵大專校院加註學生自我認同性別欄位並維護其權益。（資料照，圖由教育部提供）

2025/04/18 16:19

〔記者林曉雲／台北報導〕性別平等教育法實施邁入第21年，教育部學特司長吳林輝今日表示，性別友善指引已納入獎補助及書面審查，今（114）年將編撰「性別友善宿舍參考手冊」，鼓勵大專校院加註學生自我認同性別欄位並維護其權益，高中及大專校院多元性別友善教材已完成，國中小版預計今年中旬完成。

另在性別平等教育推廣部分，吳林輝表示，今年函請大專校院申請性平課程開發計畫，並將課程開設情形列入獎補助參考，正研發大專校院性平課程教學評估指標，確保課程涵蓋情感、性及多元性別教育。

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「性別平等學生倡議連線」今（18）日於立法院召開記者會，指各大專校院性平通識課不足，校園性平會的遴選標準、過程不透明，部分學校無專職承辦人或人力過少，1名承辦人須負擔約8千名學生等。吳林輝說明，人力屬於大學自治範圍，由各校自行配置人力，教官陸續退出校園後，教育部也補助各校聘學務創新人力，包括推動學校性平教育等。

吳林輝表示，教育部同意性平會應有專職承辦人，部分學校過往的確沒有穩定人力，教育部也為此發函給學校，提醒學校可以優先調配學務創新人力支援性平教育工作，不過學務創新人力是由學校統籌運用，可用的領域有7大項，由學校依整體狀況調配，如不足即須取捨，學校也可自行籌措經費聘僱人力，教育部會盡量鼓勵及倡導。

此外，吳林輝說明，教育部持續進行新法宣導，蒐集實務問題作為修法參考，並適時發布函釋，透過性平會機制，強化推動性別平等教育，建立相關資源與環境，改善學生的不利處境。而性平會已增列「得聘學生代表」，透過書面審查，了解各校運作並督導改善，今年持續辦理研習及座談，提升承辦人知能，並透過4區中心提供交流平台。

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