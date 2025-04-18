歷經4任市長 安平地標林默娘雕像黯淡無光

安平林默娘公園雕像雖有青光，但上半部仍黯淡無光。（圖由李啟維提供）

2025/04/18 15:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南安平的地標─林默娘公園雕像，歷經4任市長，迄今已20餘年。民眾反映，當地是市民休閒運動最佳的地方，但林默娘雕像卻黯淡無光，實為美中不足。南市議員李啟維今天前往現勘，要求市府應加以改善。市府工務局表示，將安排會勘研議改善。

李啟維表示，林默娘公園位於安平漁港邊，雕像聳立面向港口守護漁民出入，興建至今已有一段時間，有的探照燈故障或角度不對，使得林默娘雕像臉部晚上黯淡無光，他今天會同委外廠商現勘如何改善，建議可以利用現有探照燈調整角度改善。

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李啟維說，民眾反映林默娘公園位於安平港邊，是市民休閒運動最佳的地方，也是遊客來台南觀光的最愛，尤其安平港的夜晚特別漂亮，徐徐海風迎面吹來，運河燦爛的夜景，加上豎立港口的林默娘藝術雕像，構成一幅美麗景象，但遊客要拍照，雕像上半身卻黯淡無光讓人掃興，可說美中不足。

他說，林默娘雕像公園是台南市長張燦鍙時代，由奇美企業所捐贈興建，之後歷經許添財、賴清德及現任市長黃偉哲，迄今已20餘年，光線照明已大不如前，雖然雕像有夜間有照明打光，但效果有限，市府應儘速改善。

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