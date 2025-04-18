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    不丹皇家航空「台中-不丹」航線 6月3日首航

    台中機場國際航線拓增。（記者張軒哲攝）

    台中機場國際航線拓增。（記者張軒哲攝）

    2025/04/18 15:55

    〔記者張軒哲／台中報導〕疫後國人出國觀光蔚為風潮，根據交通部民用航空局統計，台中機場去年旅客量突破200萬人次，今年上半年台中國際機場已開航及即將開航共計23條國際航線，其中首度有旅行社包機直飛不丹帕羅（Paro），吸引高端旅客前往喜馬拉雅山下「世界最幸福的國度」旅行，預計於6月3日首航。

    台中機場今年夏季預計包含胡志明市、河內、峴港、順化、富國島、澳門、香港、南京、仁川、名古屋、東京成田、大阪關西、沖繩、高松、神戶、濟州等16條定期化航線，及曼谷廊曼、普吉島、馬尼拉、釜山、芽莊、大邱、不丹等7條不定期包機航線。

    台中機場今年上半年國際航線多點開花，目前營運國際航線航空公司逾10家，台中機場航線已開航及掌握即將開航，共計23條航線。台中機場以日、韓與港、澳等航班航線逐漸拓增，星宇航空繼去年3月台中飛高松、12月台中飛沖繩啟航後，今日台中飛神戶首航，虎航台中飛名古屋預計7月復飛。

    韓國也是國人旅遊熱點，中部哈韓族關注台中機場飛韓國航線，去年韓國觀光客來台旅遊人數增加。台中市府觀旅局指出，目前「台中-仁川」航線已有大韓、德威及真航空計3家航空公司定期營運，每周共有21班次。尤其大韓航空肯定台中旅遊市場潛力，安排旅遊業者前往韓國踩線推廣，陸續有韓國旅客由台中機場進出，共同促進韓國航線及旅運成長，也帶動中部旅客搭乘大韓航空台中出發航線，轉機至東北亞、東南亞/西南亞、歐洲、俄羅斯/蒙古/中亞、中東/非洲、大洋洲/關島、美洲。另外，虎航台中飛濟州，可望自今年7月起每周兩班對飛。

    另外，台中市府觀旅局表示，今年台中夏季航班預計開航不定期包機航線：德威航空「台中-大邱」航線、不丹皇家航空「台中-不丹」航線。

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