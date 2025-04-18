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    教科書明載聯大758號決議史實 歷史老師：反對者害怕學生了解真相

    板橋高中歷史老師黃惠貞直指，教科書明載聯大第2758號決議的反對者是害怕學生了解真相。（資料照）

    板橋高中歷史老師黃惠貞直指，教科書明載聯大第2758號決議的反對者是害怕學生了解真相。（資料照）

    2025/04/18 16:46

    〔記者林曉雲／台北報導〕聯合國大會1971年作出第2758號決議，清楚指出中共取代的是蔣介石政權，中國卻扭曲這個決議，排擠台灣的國際參與。教育部國家教育研究院16日邀教科書出版業者等開會達成共識，教科書明載聯大第2758號決議中英文版本的完整內容，讓學生閱讀原始文件。部分人士反對，還扣上政治干預教育及意識型態的帽子。新北市立板橋高中歷史科教師黃惠貞今（18）日受訪指出，過往歷史教育用歷史科來洗腦政治意識型態，現在教科書要把歷史事實原件完整讓學生了解，是用史料和事實教導學生思辨，反對者反而是凸顯出自己才是著眼於意識型態，害怕讓學生了解真相。

    黃惠貞說，聯合國大會第2758號決議文，本來就沒有提及中華民國或台灣等字句，這是歷史事實，108課綱包括自88課綱以來的歷史科學習內容的改變，都包含教材和教法的轉變，最基本的就是要改變過往用歷史科來洗腦政治意識形態的方式，走向用史料、歷史事實進行思辨的方向，讓學生直接閱讀聯大第2758號決議文的內容，在課本中呈現歷史文件的最新發展，再加上說明，便可以讓學生理解過去的歷史事件仍與今日相關。

    黃惠貞也說，開羅宣言、舊金山和約、中日和約在88課綱以後的高中審定本教科書中幾乎都有，白紙黑字的歷史事實也應該寫入課本。

    黃惠貞質疑，有些人擔心這些和約可能會被用來解釋「台灣地位未定論」，但「論」代表只是一種說法，學生可以選擇要不要接受，考試也不會是以記憶背誦方式呈現，實在無需擔心，

    黃惠貞反批，許多保守派人士只固著於自己的政治意識形態，對於任何的改變，只著眼於政黨意識形態而非教育，他們的反對發言就可以看出以往歷史教育的可怕，他們害怕真相、害怕討論，才會反對歷史課本放入真實史料。

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