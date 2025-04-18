桃園小朋友高舉手過馬路「沒有車停讓」 民團痛批：國恥

國際通用的行人穿越道標誌用來指示行人穿越道當下位置、行人具有優先權。（行人路權團體提供）

2025/04/18 15:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園市龍安街無號誌行人穿越道近期發生「小朋友高舉小手仍舊沒有車停讓，被車輛逼退回人行道」事件；行人路權團體「還路於民」行人路權促進會及桃園市人本交通推動協會共同表示，這是「國恥」。

根據日本媒體NHK報導，因為小朋友身軀矮小不易被發現，所以經過當地研究才鼓勵（非強制性）小朋友舉手提高能見度，而且NHK特別從中強調「確保駕駛員遵守交通規則是交通安全的重要前提」。

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民團批評，交通部卻遲遲不處理核心問題「精進駕訓及考驗標準」，不從源頭改善駕駛人素養，甚至限縮記點讓汰除不適任駕駛人變困難，反而不成比例地要求小朋友舉手過馬路，這是逃避問題、鴕鳥心態、捨本逐末。

民團指出，道路交通安全規則第103條存在已久，甚至在50年前的新聞報導，早就規定「停讓行人」，然而到了今日仍然有多數人不遵守此「交通規則」。

此外，兩個行人路權團體共同指出，台灣目前缺乏系統性的無號誌行人穿越道工程規範，例如德國中央政府從2001年就有規範無號誌行穿道應有行人庇護島或人行道外推、行穿道標誌、專門照明、視野距離等等工程規範，使駕駛人更容易注意行人並同時提高行人安全。

然而交通部卻沒有建立起系統性制度，甚至拒絕納入國際通用的行穿道標誌。交通部常以「因地制宜」的態度回應國際常用的解決方案，卻因地制宜營造出了會讓人困在路中的環境。

對於有部分民眾建議該地設置行人觸動式行車管制號誌，兩個行人路權團體都對此感到憂心，僅有號誌管制設施卻沒有安全防護設施，如果再次遇到類似酒駕、毒駕、疾病或認知功能衰退而不看號誌，將可能重演2021年底愛河一家四口被撞事件。

此外，若在號誌未觸動而有行人於閃燈狀態下走到一半時，後面有人去按下按鈕觸動號誌－部分設計的行車號誌會立刻變成綠燈、行人號誌會變成紅燈，將可能對於走到一半的人造成更大的危險。

兩個路權團體共同呼籲，國家重視長期存在的系統性問題，盡速精進駕駛人監理制度、恢復原先記點方式、納入國際行穿道標誌、參照德國建立無號誌行穿道的系統性制度、參照先進國家對於不停讓行人執法方式，才能讓我們的下一代安心過馬路，不用再被車輛逼退回去人行道。

小朋友在具備行人庇護島、行穿道標誌的德國行人穿越道上通過。（圖片來源：德國巴登符騰堡州行人穿越道建設與設備指南）

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