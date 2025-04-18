宜縣府推「智慧黑板」下學期起全縣1618間教室將全面使用

宜蘭縣政府推動「智慧黑板」建置，全縣1618間教室暑假後將可全面完成，邁入數位化教學里程碑。（宜蘭縣政府提供）

2025/04/18 16:01

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動「智慧黑板」建置，繼去年完成全縣國中小學1000間教室更新；今年再編列3600萬元將辦理618間教室黑板的汰換，預計暑假施工，9月新學期全縣1618間教室將全面使用智慧黑板教學，完成教學設備數位化。

縣議員謝家倫曾於縣議會提案，請縣府全面汰換各國中小傳統粉筆黑板改為智慧黑板，並將老舊投影設備汰換為電容式觸控螢幕，結合既有平板及教學軟體，提供更生動活潑學習體驗，激發學生學習興趣、提升學習成效，打造優質健康學習環境案。

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縣府教育處表示，智慧黑板是在傳統黑板中間嵌入大電視螢幕，黑板外層可以開合，拉開就是智慧黑板，合起來就是傳統黑板，宜縣中小學教室原有的傳統式投影設備，均超過使用年限，縣府配合智慧黑板計畫，編列5500萬元辦理更新。

縣府指出，各學校對新設的數位教學設備有不同需求，有的要智慧黑板，有的希望投影教學，去年完成1000間教室更新，包括設置多點觸控顯示器、雷射短焦無線互動投影機、雷射投影機設備等。

以順安國中為例，各班教室改設俗稱「智慧黑板」、「觸控黑板」的多點觸控顯示器，這種數位設備與黑板整合後宛如是大型平板電腦，老師在上課過程與學生產生互動，使課程更加生動活潑，也能進一步掌握學生的學習狀況。

縣府教育處今年度持續辦理智慧黑板等教室數位設備更新，包括500間一般教室與118間專科教室，共編列3600萬元經費，預計在6月完成招標，暑假期間施工，9月下學期開學後就能讓全縣學生使用智慧黑板等數位化設備教學。

縣府教育處說，透過這次設備更新，讓宜縣中小學數位教學邁入新的里程碑，藉此實踐因材施教，落實差異化學習，縣府也會加強教師數位素養培訓，協助教師有效運用數位工具，提升教學成效。

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