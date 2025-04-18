為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜縣府推「智慧黑板」下學期起全縣1618間教室將全面使用

    宜蘭縣政府推動「智慧黑板」建置，全縣1618間教室暑假後將可全面完成，邁入數位化教學里程碑。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府推動「智慧黑板」建置，全縣1618間教室暑假後將可全面完成，邁入數位化教學里程碑。（宜蘭縣政府提供）

    2025/04/18 16:01

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動「智慧黑板」建置，繼去年完成全縣國中小學1000間教室更新；今年再編列3600萬元將辦理618間教室黑板的汰換，預計暑假施工，9月新學期全縣1618間教室將全面使用智慧黑板教學，完成教學設備數位化。

    縣議員謝家倫曾於縣議會提案，請縣府全面汰換各國中小傳統粉筆黑板改為智慧黑板，並將老舊投影設備汰換為電容式觸控螢幕，結合既有平板及教學軟體，提供更生動活潑學習體驗，激發學生學習興趣、提升學習成效，打造優質健康學習環境案。

    縣府教育處表示，智慧黑板是在傳統黑板中間嵌入大電視螢幕，黑板外層可以開合，拉開就是智慧黑板，合起來就是傳統黑板，宜縣中小學教室原有的傳統式投影設備，均超過使用年限，縣府配合智慧黑板計畫，編列5500萬元辦理更新。

    縣府指出，各學校對新設的數位教學設備有不同需求，有的要智慧黑板，有的希望投影教學，去年完成1000間教室更新，包括設置多點觸控顯示器、雷射短焦無線互動投影機、雷射投影機設備等。

    以順安國中為例，各班教室改設俗稱「智慧黑板」、「觸控黑板」的多點觸控顯示器，這種數位設備與黑板整合後宛如是大型平板電腦，老師在上課過程與學生產生互動，使課程更加生動活潑，也能進一步掌握學生的學習狀況。

    縣府教育處今年度持續辦理智慧黑板等教室數位設備更新，包括500間一般教室與118間專科教室，共編列3600萬元經費，預計在6月完成招標，暑假期間施工，9月下學期開學後就能讓全縣學生使用智慧黑板等數位化設備教學。

    縣府教育處說，透過這次設備更新，讓宜縣中小學數位教學邁入新的里程碑，藉此實踐因材施教，落實差異化學習，縣府也會加強教師數位素養培訓，協助教師有效運用數位工具，提升教學成效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播