明兩場集會遊行交管 凱道「拒絕統戰、守護台灣」、濟南路「支持大麻除罪化」

「拒絕統戰、守護臺灣」集會遊行活動交管示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/18 15:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市凱達格蘭大道、濟南路一段等路段，19日（星期六）8時起至22時止，將各自舉辦有集會遊行活動。中正一分局屆時將進行人車管制，籲請民眾注意。

警方表示，集會地點及遊行路線說明為：

一、「拒絕統戰、守護臺灣」集會活動：

19日0時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，以搭設舞台、音響等硬體設備，預計至當日24時活動撤場結束，始開放車輛通行。

請繼續往下閱讀...

二、「支持大麻除罪化」集會遊行活動：

（一）集會地點：19日8時起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行。

（二）遊行路線（16時30分出發）：濟南路一段立法院群賢樓前（集合後出發）→（右轉）中山南路東側慢車道→（右轉）青島東路→（右轉）林森南路→（右轉）仁愛路一段南側慢車道→（迴轉）信義路一段北側慢車道→（左轉）林森南路→（左轉）濟南路一段（集會後解散）。

警方表示，集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-7274168，或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。暢與安全。

「支持大麻除罪化」集會遊行活動交管示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法