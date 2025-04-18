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    再創佳績 台南地方創生3提案獲5億5200萬補助

    《鹽地裏海》計畫旨在打造大北門鹽分地帶的文化觀光生態漁業保育的創生廊帶。 （台南市政府提供）

    《鹽地裏海》計畫旨在打造大北門鹽分地帶的文化觀光生態漁業保育的創生廊帶。 （台南市政府提供）

    2025/04/18 15:10

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府通過行政院地方創生會報，正式核定安定區、後壁區，及串聯七股區、將軍區、北門區和佳里區的三案地方創生計畫，共獲中央補助5億5200萬元。

    安定區公所提案《安定區地方創生計畫》，期透過改善孩童教育環境、建置完善長照社福體系及支持在地產業發展，提升外地移居人口，將安定區打造成安心定居的生活環境，吸引青年回鄉。

    由俗女村創意公司統籌提案《打造『農、純、香』農村博物館》，以後壁區菁寮聚落為圍，藉由該提案規劃提升在地品牌經營、活化街區老屋，並招募女性青年鼓勵創業。

    另由魚鄉文化公司統籌提案《鹽地裏海》，串聯七股區、將軍區、北門區和佳里區，以打造大北門鹽份地帶的文化觀光、生態漁業保育教育之創生廊道，攜手再造故鄉。

    市長黃偉哲表示，市府長期致力於打造宜居環境，與公所及地方創生團隊合作，整合資源提升地方生活機能，持續吸引人才回流，以帶動地方產業發展，讓台南成為宜居、宜業、宜遊的城市。

    經發局長張婷媛表示，將持續推動多元合作與資源整合，確保每一項政策順利落實．並發揮最大效益，為地方創生與市民福祉奠定堅實基礎。

    《安定區地方創生計畫》目的在支持在地產業發展，打造安居的生活環境並吸引青年回鄉。 （台南市政府提供）

    《安定區地方創生計畫》目的在支持在地產業發展，打造安居的生活環境並吸引青年回鄉。 （台南市政府提供）

    俗女村創意公司提案《打造『農、純、香』農村博物館》旨在透過後壁在地品牌經營，活化當地街區老屋並帶動創業。 （台南市政府提供）

    俗女村創意公司提案《打造『農、純、香』農村博物館》旨在透過後壁在地品牌經營，活化當地街區老屋並帶動創業。 （台南市政府提供）

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