石牛溪防汛缺口！ 善功橋橋面比堤防低2米

跨越石牛溪的善功橋，橋面比堤頂低約2公尺，恐成防汛缺口，水利單位在堤頂放置大的防汛沙包備用。（記者黃淑莉攝）

2025/04/18 15:27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕跨越石牛溪的斗南善功橋，橋面比整治完成河川堤防低2公尺，遇大雨溪水暴漲恐成防汛缺口，雲林縣府爭取水利署補助及自籌共計1.5億元辦理改建，工程已順利發包，將在5月底動工，預計2026年底前完工通車。

石牛溪、大湖口溪是雲林重要河川，水利署分別斥資近12億元、24.3億元整治，治理工程在2023年底完工。善功橋位在斗南與斗六交界跨越石牛溪，是斗南、斗六往來橋梁之一，現通行的橋梁1992年由嘉邑行善團建置，但梁底高程不符治理計畫，落墩數太多，通水斷面不足常發生溢淹，且橋面比治理後石牛溪堤頂低約2公尺，遇大雨溪水暴漲恐成防汛缺口。

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雲林縣交通工務局長汪令堯表示，只要遇有豪大雨、颱風，善功橋即預防性封閉，並以大型太空包擋住橋兩側出入口以免溪水灌進兩旁農田及社區，避免善功橋成為防汛缺口，石牛溪整治功效打折扣，縣府向水利署爭取核定辦理「中央管流域整體改善與調適計畫」斗南石牛溪善功橋改建工程總經費1.5億元。

汪令堯指出，新建善功橋為造型鋼拱橋，沒有橋墩，主橋80公尺長，兩側引道分別為121公尺及79公尺，橋寬8公尺，工程由施作古坑水碓南橋的廠商得標，配合5月10日六房媽祖過爐，工程預計5月底動工，施工期間為先搭蓋一座便橋供民眾通行，工期為420個日曆天，預計明年底前可完工通車。

跨越石牛溪的善功橋，梁底高程不符治理計畫、橋面比堤頂低約2公尺，恐成防汛缺口，水利署核定改建計畫總經費1.5億元。（記者黃淑莉攝）

跨越石牛溪的善功橋，梁底高程不符治理計畫、恐成防汛缺口，遇有颱風、豪大雨警報，雲林縣府預防性封閉，圖為去年7月凱米颱風來襲封橋情況。（雲林縣府提供）

善功橋新橋為造型鋼拱橋，圖為模擬圖。（雲林縣府提供）

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