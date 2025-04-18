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    彰縣2400包有機土壤改良劑免費送

    彰化縣首次免費送出2400包有機土壤改良劑，感謝民眾對垃圾分類、回收廚餘的支持。（彰化縣政府提供）

    彰化縣首次免費送出2400包有機土壤改良劑，感謝民眾對垃圾分類、回收廚餘的支持。（彰化縣政府提供）

    2025/04/18 15:13

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣運用回收的生廚餘自製的有機土壤改良劑，每次在回收換好康活動都大受歡迎，今年縣府將首度免費送出2400包，只要戶籍在彰化縣的民眾，都可持身分證在26鄉鎮市清潔隊指定時間領取，每人限領1包，感謝民眾在垃圾分類新制上路近10個月來的支持！

    環保局表示，這是第一次免費送出有機土壤改良劑，以往都是配合植樹節活動，同步辦理資源回收的兌換品。這是來自清潔隊收運全縣各地的生廚餘，送交到田尾堆肥處理中心，經過破碎、脫水、發酵等處理程序，所自製的有機土壤改良劑。

    環保局指出，去年7月實施垃圾分類新制以來，不只是半年內垃圾量大減約18％、23641公噸，廚餘回收量也跟著大增，從2023年約4439公噸，在2024年增加到6354公噸，去年比前年成長了將近2000公噸，成長約43%，代表民眾以行動支持垃圾分類，讓生、熟廚餘都不再混入一般垃圾。

    為了感謝彰化縣民近10個月來支持垃圾分類，縣府也將首次免費送出2400包有機土壤改良劑，每包重約1公斤，將從4月21日到4月25日在全縣26鄉鎮市清潔隊分送，每人限領1包，領取資格必須是設籍在彰化縣，數量有限，送完為止。

    彰化縣回收的生廚餘去哪裡？進了田尾堆肥處理中心，經過發酵做成了有機堆肥土壤改良劑。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣回收的生廚餘去哪裡？進了田尾堆肥處理中心，經過發酵做成了有機堆肥土壤改良劑。（彰化縣環保局提供）

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