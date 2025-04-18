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    白鳥漩渦超震撼！大批黃頭鷺過境台九線 台東民眾笑稱「白鶴朝鳳」

    成群黃頭鷺凌空成點，飛行繞行如漩渦狀。（辜先生提供）

    成群黃頭鷺凌空成點，飛行繞行如漩渦狀。（辜先生提供）

    2025/04/18 16:51

    〔記者劉人瑋／台東報導〕大批「黃頭鷺」近來出現在南迴公路上，引起眾多民眾停車拍攝！嘉義梅山地區秋季時有大批黃頭鷺過境，因接近太興村「鳳凰穴」所以被稱為「萬鷺朝鳳」，黃頭鷺客語中叫「白鶴仔」，所以台東民眾打趣將此場景形容為「白鶴朝鳳」，在天空盤旋如「白鳥漩渦」相當壯觀。

    陳姓鄉親說，老一輩對動物都隨便稱呼，耕耘機犁過後跟著一大群鷺科鳥類，只要是白色大鳥都叫「白鶴仔」，這種邏輯以客語稱呼白色大鳥就沒錯、「叫白鶴朝鳳也沒錯，雖然不知道台東的『鳳』在哪」。

    來自台北的辜姓夫妻今天路過台9線舊香蘭一帶時，遠遠就見到許多車輛停靠路邊，人人持手機對樹叢拍攝，定睛才看出樹中密集白點皆是黃頭鷺，只見群鷺受驚成群飛起場面壯觀，復於空中盤旋數次後飛返林中，數量之多、之密集，在空中有序繞行猶如漩渦一般，辜先生說頗有非洲大草原動物大遷徙的氛圍。

    嘉義縣梅山鄉太興村「鳳凰穴」每年秋天出現季節限定「萬鷺朝鳳」，成千上萬鳥群遷徙經此才有此稱呼，許多鳥友也因此慕名前來拍攝。莊姓鳥友說，黃頭鷺算是「普鳥」並不特別，多數鳥友未會加以留心，但數量一多又是另種光景，自己則是在大武地區拍攝到類似場景，如今出現在舊香蘭，研判可能南迴一帶皆為其遷徙路逕。

    樹叢中白點皆是黃頭鷺。（辜先生提供）

    樹叢中白點皆是黃頭鷺。（辜先生提供）

    黃頭鷺出現在樹群中。（辜先生提供）

    黃頭鷺出現在樹群中。（辜先生提供）

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