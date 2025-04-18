為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    看好關西旅遊及世博商機 長榮、星宇今首航台北-神戶航線

    今日是日本神戶機場國際航線開航日，長榮航空今（18）日開航台北-神戶航線，航空公司安排水門禮，慶祝新航點開航。（記者朱沛雄攝）

    今日是日本神戶機場國際航線開航日，長榮航空今（18）日開航台北-神戶航線，航空公司安排水門禮，慶祝新航點開航。（記者朱沛雄攝）

    2025/04/18 15:27

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕今日是日本神戶機場國際航線開航日，看好日本關西地區觀光前景以及世博會商機，長榮航空及星宇航空今（18）日雙雙開航台北-神戶航線，星宇航空更同步開航台中-神戶航線，航空公司安排水門禮，慶祝新航點開航。

    為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答，讓旅客在出發前就猶如置身在日本神戶。

    日本第一家咖啡廳於約150年前誕生於神戶，為了讓旅客在登機前就開始體驗神戶復古又充滿異國風情的魅力，星宇航空便將桃園機場候機室打造成復古咖啡廳，為早班機旅客提神充電，讓旅途從候機開始就充滿儀式感。

    長榮航空指出，神戶是日本重要的海陸空樞紐，擁有深厚的歷史背景與獨特的魅力，今年適逢大阪世界博覽會，長榮航空新增台北-神戶航線來擴增運量，4月18日至4月27日期間提供每周4班，4月28日起調整為每周2班，如果再加上現有的台北-大阪及高雄-大阪航線，長榮航空將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司。

    星宇航空表示，神戶機場是京阪神地區的重要樞紐，也是該公司第11個日本航點。神戶航線將以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班，由於訂位狀況及載客率都很好，未來也會考慮增班滿足市場需求。2025世界博覽會在大阪舉行，旅客從神戶進出不但能享受便捷的交通，還能避開繁忙的都市人潮，是非常理想的選擇。

    今日是日本神戶機場國際航線開航日，星宇航空今（18）日開航台北-神戶航線，航空公司安排水門禮，慶祝新航點開航。（星宇航空提供）

    今日是日本神戶機場國際航線開航日，星宇航空今（18）日開航台北-神戶航線，航空公司安排水門禮，慶祝新航點開航。（星宇航空提供）

    為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。（記者朱沛雄攝）

    為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。（記者朱沛雄攝）

    為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。（記者朱沛雄攝）

    為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。（記者朱沛雄攝）

    為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。（記者朱沛雄攝）

    為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。（記者朱沛雄攝）

    日本第一家咖啡廳於約150年前誕生於神戶，星宇航空將桃園機場候機室打造成復古咖啡廳，為早班機旅客提神充電，讓旅途從候機開始就充滿儀式感。（星宇航空提供）

    日本第一家咖啡廳於約150年前誕生於神戶，星宇航空將桃園機場候機室打造成復古咖啡廳，為早班機旅客提神充電，讓旅途從候機開始就充滿儀式感。（星宇航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播