看好關西旅遊及世博商機 長榮、星宇今首航台北-神戶航線

今日是日本神戶機場國際航線開航日，長榮航空今（18）日開航台北-神戶航線，航空公司安排水門禮，慶祝新航點開航。（記者朱沛雄攝）

2025/04/18 15:27

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕今日是日本神戶機場國際航線開航日，看好日本關西地區觀光前景以及世博會商機，長榮航空及星宇航空今（18）日雙雙開航台北-神戶航線，星宇航空更同步開航台中-神戶航線，航空公司安排水門禮，慶祝新航點開航。

為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答，讓旅客在出發前就猶如置身在日本神戶。

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日本第一家咖啡廳於約150年前誕生於神戶，為了讓旅客在登機前就開始體驗神戶復古又充滿異國風情的魅力，星宇航空便將桃園機場候機室打造成復古咖啡廳，為早班機旅客提神充電，讓旅途從候機開始就充滿儀式感。

長榮航空指出，神戶是日本重要的海陸空樞紐，擁有深厚的歷史背景與獨特的魅力，今年適逢大阪世界博覽會，長榮航空新增台北-神戶航線來擴增運量，4月18日至4月27日期間提供每周4班，4月28日起調整為每周2班，如果再加上現有的台北-大阪及高雄-大阪航線，長榮航空將成為台灣飛往關西地區航班最多的航空公司。

星宇航空表示，神戶機場是京阪神地區的重要樞紐，也是該公司第11個日本航點。神戶航線將以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班，由於訂位狀況及載客率都很好，未來也會考慮增班滿足市場需求。2025世界博覽會在大阪舉行，旅客從神戶進出不但能享受便捷的交通，還能避開繁忙的都市人潮，是非常理想的選擇。

今日是日本神戶機場國際航線開航日，星宇航空今（18）日開航台北-神戶航線，航空公司安排水門禮，慶祝新航點開航。（星宇航空提供）

為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。（記者朱沛雄攝）

為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。（記者朱沛雄攝）

為慶祝首航，長榮航空特別於桃園國際機場C8候機室舉辦首航活動，現場除了設置神戶著名景點拍照背板，並規劃輕鬆有趣的互動遊戲及有獎徵答。（記者朱沛雄攝）

日本第一家咖啡廳於約150年前誕生於神戶，星宇航空將桃園機場候機室打造成復古咖啡廳，為早班機旅客提神充電，讓旅途從候機開始就充滿儀式感。（星宇航空提供）

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