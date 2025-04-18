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    民航局：台中機場首季國際客運40萬人次 較疫情前恢復113％

    民航局局長何淑萍表示，台中國際機場今年航點與航班持續增加。（民航局提供）

    民航局局長何淑萍表示，台中國際機場今年航點與航班持續增加。（民航局提供）

    2025/04/18 15:20

    〔記者吳亮儀／台北報導〕星宇航空今天首航台中–神戶定期航線，交通部民航局表示，台中國際機場的航點和航班持續增加，今年第一季1至3月國際定期航線客運量達40萬人次，較疫情前同期恢復113%。

    民航局局長何淑萍表示，台中國際機場今年航點與航班持續增加，夏季班表航點已達11個、恢復至疫情前79%，航班數為104班、恢復至疫情前94%；1至3月國際定期航線客運量達40萬人次，較疫情前同期恢復113%。

    她表示，星宇航空進駐台中國際機場後，先後開闢高松、沖繩、澳門、富國島及這次的神戶航點，今年1至3月載客數8萬人次，市佔率已達機場國際線運量2成，期待下半年持續提升。

    何淑萍表示，台中國際機場已在2023年7月完成既有航廈整體改善工程，除提升航廈年容量、運作效率及運用彈性外，今年4月也將完成新建聯絡滑行道及停機坪滑行道工程，將使停機坪運作更為順暢。

    何淑萍表示，台中國際機場具相當大的市場潛力，未來除將持續協助航空公司儘速恢復航線或增加航班，連結全球各大城市外，也會繼續加速推動各機場建設。

    星宇航空今天首航台中-神戶航線。（民航局提供）

    星宇航空今天首航台中-神戶航線。（民航局提供）

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