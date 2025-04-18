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    改善小港商圈停車難 漢民公園地下停車場動土將增290車位

    漢民公園地下停車場位於漢民國小、中山國中、小港高中3所學校中心，鄰近集合住宅、漢民市場及漢民夜市，又鄰近小港捷運站。（交通局提供）

    漢民公園地下停車場位於漢民國小、中山國中、小港高中3所學校中心，鄰近集合住宅、漢民市場及漢民夜市，又鄰近小港捷運站。（交通局提供）

    2025/04/18 15:20

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通局為解決小港區商圈停車問題，在學府路、大鵬路西側的漢民公園，規劃興建地下2層停車場，今（18）日動土施工，預定明年12月完工，提供汽車停車格位290格，除改善當地停車供給不足問題，也可提供捷運紅線未來轉乘停車需求。

    交通局長張淑娟指出，漢民公園地下停車場計畫獲交通部前瞻基礎建設計畫預算，補助6.4億元興建，去年規劃設計，今年完成招標，由交通局規劃興建，今天由副市長林欽榮主持動土典禮。

    停車場規劃包含人本交通規劃、綠能店車格，包括30格充電樁）/無障礙（6格）/親子停車（10格），以及智慧化停車設備，同步也將周邊學區人行步道系統串聯，自今年4月施工，預定明年12月完工啟用。

    林欽榮表示，漢民公園周邊鄰近漢民國小、中山國中、小港高中3所學校，鄰近集合住宅、漢民市場及漢民夜市，又鄰近小港捷運站，是小港區主要商業活絡地區，停車需求極高，市府規劃於漢民公園興建地下停車場，以增加當地停車供給，有利地區民生、交通、產業、觀光發展。

    交通局強調，停車場鄰近捷運紅線小港站（R3），具有交通轉乘便利性，完工啟用後，將可發揮公共運輸場站停車轉乘，同時紓解商業活絡區域人車密集停車需求效益。

    交通局規劃漢民公園興建地下2層停車場，18日動土施工，預定明年12月完工，可提供汽車停車格位290格。（交通局提供）

    交通局規劃漢民公園興建地下2層停車場，18日動土施工，預定明年12月完工，可提供汽車停車格位290格。（交通局提供）

    改善小港商圈停車位不足！漢民公園地下停車場動土將增290車位。（記者黃良傑攝）

    改善小港商圈停車位不足！漢民公園地下停車場動土將增290車位。（記者黃良傑攝）

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