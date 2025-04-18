「粉紅超跑」限量聯名禮 昇恆昌滿額贈「媽祖祝福保溫杯」

昇恆昌免稅商店與「粉紅超跑」白沙屯媽祖攜手推出兩款全球限量聯名「媽祖祝福保溫杯」，粉色系瓶身印有白沙屯媽祖圖象，配有祝福語「平安喜樂、效期無限」。（昇恆昌提供）

2025/04/18 14:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕昇恆昌免稅商店今天（18日）宣布，首度與被譽為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖攜手推出全球限量聯名「媽祖祝福保溫杯」，即日起單筆消費達門檻即可獲贈。

今年白沙屯媽祖進香之旅5月展開，昇恆昌表示，兩款媽祖祝福保溫杯的粉色系瓶身，不僅印有白沙屯媽祖圖象，並配有祝福語「平安喜樂、效期無限」，融合信仰、設計的生活實用保溫杯。

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昇恆昌表示，台灣有深厚的宗教文化與人情味，昇恆昌免稅商店除了提供旅客專業服務，享受高品質的購物體驗，更希望讓每位踏上這片土地的人，都能與臺灣在地文化產生連結，國際機場不只是出境的起點，更是臺灣文化與世界交會的門面，期盼媽祖祝福保溫杯讓每位旅客在踏出國門前，不只帶走商品，更能帶走屬於這塊土地的文化記憶與祝福。

昇恆昌表示，即日起在全台四大機場的昇恆昌免稅商店香水及化妝品區單筆消費滿2萬5000元，即可獲得限量「媽祖祝福杯」，數量有限，送完為止，更多活動訊息可洽官網。

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