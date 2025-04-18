高鐵4/22送旅客原生樹苗 桃園、台中、左營站可拿到

台灣高鐵號召員工熱情參與，齊心推廣台灣原生植物栽植，以實際行動展現高鐵人守護環境。（高鐵公司提供）

2025/04/18 15:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（18日）宣布，響應「世界地球日」，與農業部林業及自然保育署共同舉辦「共植美好」贈苗活動，將在4月22日（週二）世界地球日當日上午10時30分到12時在高鐵桃園、台中及左營站三站各贈送1200株，總計將發送3600株台灣原生樹苗。

高鐵公司表示，這些樹苗成長後預估可減碳約150公噸，可以有效促進環境永續的綠色目標。誠摯歡迎旅客自備環保袋前來領取。

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台灣高鐵公司表示，每位旅客限領取1株樹苗，但為響應2025年全球地球日主題「Our Power, Our Planet-地球力」，鼓勵旅客從步行開始力行減碳，並多使用無紙化電子票證，凡於現場出示手機已下載的「T-EX行動購票」App或當日手機票證者，可再加領1株樹苗。

若在4月1日至4月22日其中1天，手機或任何穿戴裝置中，走路步數超過8000步紀錄，也可再加領取1株（不挑苗種）。

台灣高鐵公司表示，「共植美好」贈苗活動呼應世界地球日的精神，強調每個人都能為地球盡一份力，鼓勵民眾出行多選擇高鐵等低碳運具。今年活動特別邀請農業部林業及自然保育署人員，於贈苗現場為旅客及民眾講解台灣原生植物的知識，希望藉由教育宣導提高民眾環保意識。

高鐵公司表示，這次贈苗活動，桃園站發送樹苗為月橘、山黃梔及田代氏石斑木，台中站發送樹苗為月橘、小葉赤楠、野牡丹、短柱山茶、華八仙及台灣百合，左營站發送樹苗則為月橘、金門赤楠、厚葉石斑木、鵝掌藤、蘭嶼柿及蘭嶼羅漢松。

所有贈送的樹苗皆使用可分解的紙漿育苗盆或生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客可將育苗盆連同樹苗直接放置到未來要移植的大盆中，待自然分解後轉化為養分，落實循環利用並兼顧環保便利。

台灣高鐵公司強調，這次活動所發放的苗木由林業及自然保育署轄下各分署提供，都是適應台灣氣候的原生植物，不僅能美化環境，更能提供動物和昆蟲良好的棲息場所，維持生態平衡。

台灣高鐵邀請民眾「共植美好」，3600株樹苗贈送旅客。（高鐵公司提供）

台灣高鐵號召員工熱情參與，齊心推廣台灣原生植物栽植，以實際行動展現高鐵人守護環境。（高鐵公司提供）

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