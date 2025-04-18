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    屢遭鄰宅惡犬追趕 羊崽疑似也成嘴下亡魂

    宜蘭蘇澳陳姓民眾只要一出門就會被鄰居家養的犬隻追趕威嚇。（民眾提供）

    宜蘭蘇澳陳姓民眾只要一出門就會被鄰居家養的犬隻追趕威嚇。（民眾提供）

    2025/04/18 14:16

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮陳姓民眾屢遭鄰宅惡犬追趕，一出門就遭狗群圍攻威嚇，飼養的多隻小羊也疑似被撕咬致死，年初和鄰居溝通未獲改善，稱僅餵養而非飼主，就連里長上門規勸，還要攜帶安全帽防身。宜蘭縣動植物防疫所表示，將先誘捕犬隻結紮後調查。

    陳先生指控，鄰居飼養的犬隻常在外面閒晃，自己出門或是到車上拿東西，就會被圍上來，狂吠又作勢咬人的凶狠模樣相當駭人，大人都會害怕了，何況是小孩，也常看到民眾騎車經過被追趕，威脅感很重，若被咬到實在相當倒楣。

    陳先生曾經飼養的多隻小羊，也疑似是被鄰居犬隻或附近狗群咬死，讓他相當難過，就連里長上門規勸，也怕到要手持安全帽防身，里長無奈地說「現在狗命比人命還重要」，遇到兇猛的狗還不能正當防衛，就怕遭愛狗人士檢舉，希望相關單位介入處理。

    宜蘭縣動植物防疫所表示，經主動調查，現場發現4隻犬隻，分別由2戶人家餵養，捕獲其中1隻發現有被植入晶片，當場要求飼主必須繫繩，其他逃逸犬隻，下週一進行誘捕後會先行結紮，並釐清是否有晶片飼主，以及調查羊兒遭咬經過，若再放任家犬外出，導致人員受傷或財損，不排除依法開罰。

    陳姓民眾曾經飼養多隻小羊，也被附近惡犬闖入撕咬受傷或死亡，讓他相當痛心。（民眾提供）

    陳姓民眾曾經飼養多隻小羊，也被附近惡犬闖入撕咬受傷或死亡，讓他相當痛心。（民眾提供）

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