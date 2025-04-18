蘇花改長隧道首次 中仁隧道4/30試辦開放普通重機

蘇花改目前只有仁水隧道可以通行普通重機、機慢車。（記者花孟璟攝）

2025/04/18 14:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）於2020年1月全線通車，初期除了有機慢車道規劃的仁水隧道之外，其餘均禁行機車。繼2022年9月開放大型重機走蘇花改，公路局預計在4月30日試辦開放普通重機（排氣量逾50至250c.c）通行中仁隧道，做為後續評估是否擴大辦理的基礎。

蘇花改全長38.8公里，含8座隧道（24.6公里）、13座橋梁（8.6公里），僅2.8公里長的仁水隧道因為規畫機慢車道，有開放給普通重機車、自行車。公路局表示，目前「蘇花改中仁隧道開放普通重型機車試辦計畫」已奉交通部核定，訂於4月30日起開始試辦，由於中仁隧道全長4.8公里，是首次開放普通重機車的蘇花改長隧道，初期機車專用道速限為每小時50公里，待試辦檢核期後，經整體評估行車效率，也會評估調整速限，請用路人遵守規定行駛。

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公路局指出，除了仁水及即將試辦的中仁隧道，普通重型機車現仍屬蘇花改非允車種，主要原因是現況的蘇花改未規劃普通重型機車適當行駛車道，開放通行前需進行審慎評估作業，包括調整交通管制、設施等，以確保用路安全。

公路局東區養護工程分局表示，試辦普通重機進中仁隧道，評估作業參照開放大型重型機車通行模式，抽樣觀測與檢核隧道內的行車秩序、行為、環境及安全指標，試辦期間將蒐集數據進行分析，評估蘇花改開放普通重型機車通行適宜性，以作為後續研議道路環境精進方向及決策推動基礎。

公路局呼籲，行車前到公路局東區養護工程分局網站瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，行車時留意沿線CMS資訊可變標誌、車道指示號誌訊息，隧道內可收聽路況廣播，運用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，以獲取即時道路資訊。

蘇花改中仁隧道將試辦開放普通重機通行，公路局提供通車懶人包。（公路局提供）

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