嘉市要中央全額蓋捷運 交通部批未依規提經費分擔、未與嘉縣協調

嘉義市政府要求中央政府全額主政且全額負擔嘉義捷運藍線；交通部鐵道局批，之前已補助1290萬元做可行性研究，但嘉義市政府連依規定提經費分擔方案都沒，且也要和嘉義縣政府完成協調再說。圖為嘉義大眾捷運系統藍線路線示意圖。（記者林宜樟翻攝）

2025/04/18 14:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕嘉義市政府要求中央政府全額主政且全額負擔嘉義捷運藍線；交通部鐵道局批，之前已補助1290萬元做可行性研究，但嘉義市政府連依規定提經費分擔方案都沒，且也要和嘉義縣政府完成協調再說。

鐵道局今天（18日）說明，依現行規定，捷運建設由「地方政府」負責規劃與主辦，中央則依財務計畫比例提供補助。嘉義市政府若盼計畫持續推動，應依作業要點提出經費分擔方案，並與嘉義縣政府完成協調。

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嘉義市政府在2022年9月19日依捷運審查要點向交通部申請經費辦理藍線可行性研究，交通部在2023年1月16日補助1290萬元。然而，嘉義市政府在去年11月5日所提的可研報告書中，未依審查要點規定提出相關經費分擔方案。

鐵道局表示，為協助地方推動捷運建設，交通部已在2011年4月訂定發布「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，規定地方政府納入周邊土地開發效益，並計算中央及地方財務分擔，循序辦理可行性研究及綜合規劃奉行政院核定後據以辦理後續建設，這是全國一致性原則。

鐵道局指出，依據嘉義市政府規劃內容，藍線路線長度15.06公里，其中嘉義市路段占6.55公里、約43%，嘉義縣8.51公里、約57%。

為協調雙方立場，交通部已在去年6月20日邀嘉義市、縣政府及相關機關召開研商會議，協助溝通縣市共同合作相關議題，包含主辦機關、路線規劃及沿線土地開發、經費分擔、營運維護權責等並給予建議，並明確說明依大眾捷運法精神由地方政府為主管機關，必要時可委託其他專業機關興建，但營運仍應由地方負責。

鐵道局請嘉義市政府儘速依據審查要點規定，計算嘉義市、縣所轄路段的自償率，提出經費分擔方案，並與嘉義縣政府完成協調提出修正報告書，讓鐵道局續依程序審查，加速計畫推動。

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