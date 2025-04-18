配合全中運台南高、國中小連假6天 觀旅局行銷4遊程

全中運19日起登場，台南高、國中小學連假6天，南市觀旅局表示，適合趁機深度走訪4條台南山、海與平原路線。（南市觀旅局提供）

2025/04/18 13:37

〔記者王涵平／台南報導〕全中運19日起登場，台南高、國中小學連假6天，南市觀旅局表示，適合趁機深度走訪4條台南山、海與平原路線。

賽事，台南高中職以下共339所學校停課，有網友戲稱出國機票都被台南人搶光了，台南市長黃偉哲邀請大家來為選手加油打氣，也安排一趟台南深度之旅。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，台南幅員遼闊，可以搭配4、5月來台南住一晚、送一晚的平日限量住宿優惠專案，從54家合作的住宿業者（包含旅館、民宿、觀光旅館及露營業者）中選擇喜歡的房型與地區，利用平日深度遊台南。

推薦4個遊程，包括《西濱漁鹽生態之旅》台南海線由北到南涵蓋著台江國家公園、雲嘉南濱海國家風景區及台南市區，可利用台61線西濱快速道路或台17公路作為主要的旅遊路線。

《台南親子文化之旅》由南向北串聯台南中線區域，沿台1線與台19線，結合歷史人文、藝術體驗與自然生態，適合親子同遊、深度探索。

《美食古蹟藝文之旅》台南市區以美食小吃、古蹟著名，景點密集可利用公車串連，更可利用台灣好行觀光公車延伸到安南區的台江及四草景點，夜間可以選擇夜市、海安藝術街、林百貨等景點，增加行程豐富度。

《山林溫泉自然之旅》台南除了有古蹟文化之美，還擁有豐富的自然生態景觀。特別是台南的山區景點，融合山林、溫泉、花海、水庫、物產等多元風貌。

觀旅局補充，來台南住一晚送一晚住宿優惠是號召有意願的旅宿業者響應，限量提供優惠房間，限平日使用，要搶要快，觀光旅遊局也加碼提供很受歡迎的限量「精典泰迪情侶提燈」給業者，詳細業者名單及各家優惠方案內容，請上台南旅遊官網查詢。

全中運19日起登場，台南高、國中小學連假6天，南市觀旅局表示，適合趁機深度走訪4條台南山、海與平原路線。（南市觀旅局提供）

全中運19日起登場，台南高、國中小學連假6天，南市觀旅局表示，適合趁機深度走訪4條台南山、海與平原路線。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法