宜蘭南澳蘭崁山礦區擬擴大，部分部落居民反對開發，憂心衝擊南澳北溪的生態。（記者王峻祺攝）

2025/04/18 13:28

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭大理石公司擬擴大南澳蘭崁山礦區範圍，2年前未取得部落諮商同意後，今年依法再提申請，預計19日投票，但部分部落居民反對開發，除憂心破壞南澳北溪生態外，也認為會議資訊不透明，行政程序有瑕疵。南澳鄉公所及業者均回應，投票程序完備，均合乎原住民族基本法規定。

宜蘭大理石公司開採工業用大理石礦，2016年因礦區範圍有限，為避免山坡坍塌停工，經多年後業者重啟開發，擬擴大礦區範圍至43公頃，全案進入環評階段，因開採範圍涉及碧候村原住民族傳統領域，依原基法必須取得部落過半數族人同意。

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業者2年前曾舉行部落會議，過半居民反對，開發案擱置，1年後業者依法再提申請，不過這次有族人透露，除部分收到通知單跟商店門口公告的傳單外，很多人根本不知道要投票，就連一天將開採2萬5千公噸石頭的資訊都沒有，感覺被蒙在鼓裡。

何姓部落族人說，過去因業者在南澳北溪上游的蘭崁山採礦，導致溪流夾帶大量泥沙變得混濁，野生動物也因開採震動聲等人為干擾跑光，不僅嚴重衝擊地方生態，也威脅部落族人的生命安全，加上資訊不透明就要投票，堅決反對開發。

葉姓族人則質疑，投票行政程序有瑕疵，應該在投票前還要再次說明，業者過去就遭反對，未料又得以申請，鄉公所應順應民意阻擋，或輔導部落完備行政程序，避免業者持續送件，打擾地方安寧。

南澳鄉公所表示，宜大石礦開發案的投票程序完備，業者有權依照原基法，申請取得部落諮商同意，公所只能依法辦理，輔導業者和部落行政上的程序，並不會預設任何立場。

業者回應，申請擴大礦區及舉行投票爭取部落同意，均依合法程序辦理，南澳北溪混濁是受山區自然崩塌影響，會持續和居民溝通爭取認同；業者也允諾若獲得同意，未來會優先雇用碧候部落居民、贊助學校活動經費、設立身障與老人福利，提供部落活動獎品、禮券或經費贊助等。

宜蘭大理石公司擬擴大南澳蘭崁山礦區範圍，部分部落居民反對開發，憂心破壞山林生態。（南澳碧候部落居民提供）

宜蘭大理石公司擬擴大南澳蘭崁山礦區範圍，但部分部落居民憂心破壞南澳北溪生態，也認為會議資訊不透明，印製傳單反對開發。（記者王峻祺攝）

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