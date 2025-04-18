議員批噪音科技執法舉證申訴不完善 新北環保局：審慎確認違法要件需行政時間

新北市議員劉美芳、交通YouTuber「火花羅」等今（18）日攜2名陳情人舉行記者會提出噪音科技取締的缺漏。（記者黃子暘攝）

2025/04/18 14:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員劉美芳、交通YouTuber「火花羅」等今（18）日攜2名陳情人舉行記者會，提出噪音科技取締與申訴救濟管道不完善，包括違規遭取締到當事人實際收到罰單經常相隔4至5個月，造成申訴舉證困難。新北市環保局回應，可透過罰單上的QR Code查詢違規證據，且罰單皆可提起訴願或行政訴訟，科技執法皆依據環境部規定設置，罰單開立需審慎確認違法要件，經人工排除多車、降雨、風大等可能影響因素，故需行政作業時間，以確保民眾權益。

環保局說，不論是測速或聲音照相科技執法，相關路段皆會提前設置告示，提醒民眾留意行車速度或自行檢視車輛維護情形；即便是原廠車輛，若未妥善維護或是超速等不當操駕，仍然可能造成噪音超標，新北市科技執法皆依據中央規定設置，絕非針對特定車主或族群。

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環保局指出，統計自2021至今年3月，新北市民檢舉噪音車案件共計3萬3302件，反映噪音車問題已成為民眾普遍重視的問題；同期間，環保局針對噪音車通知到檢共計1萬666件，另裁處噪音車計5297件，今年3月噪音車檢舉案件548件，較去年同期860件下降36.3%，顯示管制措施逐漸見效。

此外，環保局說，為從根本解決噪音車問題，環保局自2020年起多次致函經濟部、交通部及環境部，建議中央各部會應重視車輛改裝部件的源頭管制及噪音管制標準閾值等問題；環境部已於2023年修訂違反噪音管制法案件裁罰基準，並在夜間時段加重罰款，將罰金提高至6000元起，環境部與交通部也共同推行排氣管認證制度，將機車排氣管納入登記變更事項，若改裝排氣管不符合噪音規範將不予認證登記，盼從源頭減少噪音污染，認證制度今年已上路，新北申請排氣管認證數量為1萬6940件，已在3月中全數完成認證作業。

環保局指出，2020年起市府推出科技執法，噪音管制法第8條公告禁制行為，針對晚間10點至翌日6點民眾極需安寧的時段實施行為管制，禁止未經主管機關審驗或檢驗合格的排氣管的車輛在此時段上路；環保局提醒，今年年排氣管認證制度緩衝期已結束，機車若因排氣管改裝致噪音超標，除了因聲音照相科技執法將依噪音管制法告發處1800至3600元罰鍰外，警察也會依道路交通管理處罰條例處900至1800元罰鍰，若有超速等其他違規行為也會一起開罰。

環保局表示，市府將持續與環境部、交通部及經濟部等中央相關部會保持密切溝通，針對罰鍰金額調整、執法機制、噪音標準與技術持續改善。

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