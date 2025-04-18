用路人請注意！阿里山公路護坡工程交管 交通易壅塞

阿里山公路39.17K正進行邊坡護坡作業，實施交通管制。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/18 13:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山工務段正進行台18線35.25K及39.17K邊坡護坡作業，工程進行中實施交通管制，「阿里山達人」黃源明表示，上週經過時等候放行的車陣綿延逾1公里，然後跟著車隊上到阿里山，比平常多花了一個多小時，提醒用路人注意施工管制。工務段段長吳俊德強調，為降低對交通造成的衝擊，會加速上邊坡的作業，待進行下邊坡工程改採單線雙向通車。

吳俊德指出，這幾年監測發現台18線35.25K及39.17K的邊坡不穩定，易有滑落石情況，評估之後決定自今年4月1日起至5月30日進行護坡工程，目前正在施作39.17K處，待完工再施作35.25K段，施工時進行交通管制，採每施工20分鐘後放行1次，星期例假日停工不管制。

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吳俊德說，由於阿里山公路車流量大，又有許多慢速的遊覽車和大卡車，施工20分鐘後放行1次，確實會造成交通壅塞，因而在完成上邊坡刷坡作業後，就改採單線雙向通車，將交通的衝擊降到最低，目前施工中的39.17K就是採單線雙向通車，待進行35.25K作業時，一開始也是先實施每施工20分鐘後放行1次，請用路人體諒，同時也會要求施工單位加快作業，提早完工。

台18線35.25K土石有滑落之虞，即將進行邊坡護坡工程。（記者蔡宗勳攝）

台18線35.25K土石有滑落之虞，即將進行邊坡護坡工程。（記者蔡宗勳攝）

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