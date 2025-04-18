原廠車卻遭聲音照相科技執法 劉美芳批：5個月才收到罰單難舉證

新北市議員劉美芳、交通YouTuber「火花羅」等今（18）日攜2名陳情人舉行記者會提出噪音科技執法取締的缺漏。（記者黃子暘攝）

2025/04/18 14:05

〔記者黃子暘／新北報導〕噪音照相科技執法執法標準與後續申訴管道卻引爭議。新北市議員劉美芳、交通YouTuber「火花羅」等今（18）日攜2名陳情人舉行記者會指出，噪音科技取締標準低於現行驗車法規容許分貝值，取締運作有移動式設備設置地點等多端缺漏，罰單照片無法詳實呈現取締當下分貝、時速，後續申訴救濟管道未臻健全，科技執法後仍要人力篩檢過才能寄發罰單，實際寄發需耗時4、5個月，導致當事人舉證困難，質疑是否為刻意影響民眾訴願權利。

陳情人小毛說，他的原廠機車車況正常、無不當操駕，但去年卻遭移動式執法設備烏龍開罰；開罰地點為多車道，有多種音源干擾，且執法預告牌設在禁行機車的內側車道，對機車駕駛而言難以辨識，收到罰單已是取締時間的5個月後，他難以舉證之餘，申訴後竟連主管機關回函都把取締設備寫錯成固定式，環保局也未給予明確改善標準，為這張罰單，他前後損失已達2萬多元，批評中央、地方主管機關草率執法。

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火花羅指出，台灣科技執法運作為麥克風偵測分貝超標後啟動錄影機，「現場拍到誰就是誰」，無法像法國執法設備揪出車陣中是誰在製造超標噪音，還要大量人力審核，最終開罰率僅有2％；其次，台灣法規市區道路限速50公里以下的管制標準為86分貝，算法並無科學依據，只是委託民間公司測試路上1000台車後算出平均為86分貝而得出的標準，標準低於部分民眾驗車原廠分貝數，且環境部測試執法範圍為2至3公尺，實際執法卻是緊貼車道，機車行駛分貝基本大於汽車，台灣機車駕駛普遍被教育為靠右行駛，更靠近執法設置點，本就更易超標。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀說，86分貝低於現行法規領牌、排氣管改裝等法規最大允許值，交通違規尚有影像可判斷駕駛人是否違規，聲音如何拍照證實？罰單沒有附音訊的影片，僅有相片，如何得知被取締人車輛噪音超標？聲音碰到障礙物會產生回波是物理常識，執法設備設於堤防、樓梯等易生嚴重回音處，是否妥當？且若實際造成超標噪音者為飛機、對向車道其他車輛等鏡頭外的干擾，遭烏龍開罰的駕駛人要如何舉證申訴？

劉美芳、立委廖先翔辦公室與會代表指出，陳情人高先生的重機也是原廠、未改裝，定期繳稅與檢驗，代表為交通部認可合法，卻遭環保單位認定不合規？環保局需4至5個月才能寄出罰單，是因為要「人工」剔除通過測試點的車輛是否為2台以上，耗費大量人力與時間成本的科技執法是否「科技」？今年度環保局已辦理租賃35套固定式設備、300場移動式執法，採購金額高達2873萬元，開罰金額與採購預算用於加強檢舉改裝車輛應更有效益。

與會者訴求建設更完整的救濟制度與覆核標準，如開單前通知取締者前來測試車輛分貝是否真的超標、罰單至少需附有音訊影片佐證違法並註記取締時時速、聲音照相加測時速，且執法設置處應有合理標準，方能保障居民安寧並兼顧執法正確性。

新北市議員劉美芳、交通YouTuber「火花羅」等今（18）日攜2名陳情人舉行記者會提出噪音科技執法取締的缺漏。（記者黃子暘攝）

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