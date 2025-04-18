澎縣馬公西濱水岸南北串聯工程啟用 副議長藍凱元只欠東風說引共鳴

西濱水岸線南北串聯啟用，增加馬公新景點。（記者劉禹慶攝）

2025/04/18 13:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府為打造友善宜居的濱海城市環境，積極推動「馬公西濱水岸南北串聯工程-陽光海岸計畫」，今（18）日在國立澎湖高級海事水產職業學校汽車科大樓旁廣場，舉辦啟用典禮，由縣長陳光復主持，副議長藍凱元一席「只欠東風說」，一語道破媽祖文化園區遲未開發的窘境，引發各界共鳴。

馬公西濱水岸工程總經費6000萬元，獲得中央國土管理署補助5280萬元，為地區重要的整體性建設工程。工程範圍從觀音亭帆船訓練中心向北延伸至民族路與陽明路口處，總面積約3公頃，串聯南側的「觀音亭水岸空間整合提升計畫」，中段的「光榮水資源中心工程」，至北端「澎湖縣水岸文旅創生計畫」，有系統地打造一條貫穿南北、融合生態、文化與休閒機能的「陽光海岸」生活廊帶。

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澎湖縣政府表示，「陽光海岸計畫」不僅有效活化濱海空間，更實現以人為本的城市設計理念。未來將持續推動友善環境、永續發展的公共建設，朝向「幸福澎湖、宜居家園」的目標邁進。沿線新設夜間照明與導覽系統，不僅提升夜間安全性，也展現不同時段的水岸魅力。

剪綵儀式由正副縣長陳光復、林皆興、副議長藍凱元、議員許國政、莊光大、呂黃春金、蘇陳綉色等人共同主持。藍凱元指出，西濱水岸南北串聯，卻獨缺東風，媽祖文化園區一直未進行細部規劃，無法串聯成觀光動線，引發在場議員共鳴，認為誰縣政推動的當務之急。

藍凱元副議長只欠東風說，一語道破媽祖文化園區遲未開發窘境。（記者劉禹慶攝）

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