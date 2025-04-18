從躁鬱低谷到多元創業之路 她用真實經歷助人重拾信心

尼可透過《尼可這樣說》podcast分享自身故事激勵他人。（尼可提供）

2025/04/18 13:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾在美國矽谷Meta工作多年，擁有人人稱羨職涯的尼可，卻在人生某個階段跌入谷底。歷經兩次試管嬰兒療程失敗後，她在2021年被診斷為中度躁鬱症，曾一度產生輕生念頭，她選擇書寫與療癒面對黑暗；如今的她，已蛻變為一位個人品牌事業教練，實現數位游牧與幫助他人的自由人生。

尼可回憶，2019年她第二次試管嬰兒療程失敗後，情緒開始出現週期性波動，一段時間情緒高昂、靈感湧現，接著又陷入低潮、自我懷疑。經過醫師診斷，確診為中度躁鬱症。在朋友鼓勵下，她閱讀了《創作，是心靈療癒的旅程》，開始進行「晨間書寫」的自我療癒練習。

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雖然一開始毫無感覺，但第十天起她感受到內在有些東西鬆動了，創作能量重新流動，也更能覺察情緒。「書寫對我來說，成了一種照見內心的方式，也是我重建自己的第一步。」

就在情緒漸穩、生活看似重回正軌時，尼可在未經醫師指示下自行停藥，導致嚴重復發，長時間無法入眠，連出門、洗澡都成困難。在家人的陪伴下，她重新開始穩定治療，也開始思考未來方向。那時的她已開始在社群中記錄療癒歷程，意外吸引一群有類似經歷的追隨者。她發現，當自己真實說出痛苦與復原的歷程，竟成為他人的勇氣來源。

走出人生谷底的尼可，毅然辭職踏上創業之路，從個人品牌開始，將自己走過低谷、重建價值的歷程，透過包括教練課程、自媒體經營、品牌合作與授課演講等多元渠道，轉化為幫助他人的力量。她說：「我希望透過自己的經歷，幫助那些和過去的我一樣，感到自我價值低落、陷入迷惘的人。」

走出憂鬱症谷底，尼可實現邊旅行邊工作的夢想人生。（尼可提供）

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