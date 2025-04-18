竹北編列600萬校園修繕經費 盼均衡東西區發展

竹北市十興國小活動中心的木地板舞台使用近20年，已出現毀損，去年獲得竹北市公所補助49.5萬元改善完成，維護學生活動的安全。（記者廖雪茹攝）

2025/04/18 12:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所推動校園修繕計畫，提供校方改善校園環境，去年共有16所學校受惠，今年度持續編列600萬元專款，每校補助上限50萬元，希望透過資源挹注，均衡東西區的發展，一點一滴完善公立國中小學的設施。

市長鄭朝方表示，竹北市公所雖非國中小主管機關，但良好的校園環境對孩子的學習與成長至關重要。因此，公所編列專款補助學校修繕工程，並深知原物料上漲，於113年度修正補助上限至50萬，總預算為600萬，共有16所學校申請補助，總核定金額為596萬元。

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竹北市十興國小活動中心的木地板舞台使用近20年，已出現毀損，樓梯扶手鬆動且樓梯踏面塌陷，對學生活動構成潛在威脅。在獲得竹北市公所補助49.5萬元後，迅速更換與加強固定樓梯扶手，使其符合無障礙設施規範；修復原有地板插座，提升使用安全性；舞台更換為耐磨地板，並強化既有鋼構，使得舞台既美觀也提高耐用性；改善舞台下方儲物櫃門板，使用H鋼加強固定，加強耐衝能力。

十興國小校長徐發斌表示，該校在全國舞蹈比賽中獲得特優成績，與良好的校園環境密不可分，讓孩子能在舒適安全的環境中發展興趣、追求卓越。

鄭朝方說，竹北東區多所新設的公立國中小學總量管制，大家擠破頭；但是西區和老城區的學校，卻面臨資源不足以及校舍急需改善的問題。基於教育均衡發展的重要性，希望透過經費挹注改善校園設施，讓每個孩子都享有安全且公平的學習環境。

竹北市十興國小活動中心的木地板舞台使用近20年，已出現毀損，去年獲得竹北市公所補助49.5萬元改善完成，維護學生活動的安全。（記者廖雪茹攝）

竹北市十興國小活動中心的木地板舞台使用近20年，已出現毀損，去年獲得竹北市公所補助49.5萬元改善完成，維護學生活動的安全。（記者廖雪茹攝）

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