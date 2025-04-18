週末小心雷雨！ 天氣風險曝下週轉涼降雨時間

「天氣風險 WeatherRisk」指出，今至週末午後短暫陣雨或雷雨 ，下週一至下週二白天，各地為晴時多雲、氣溫偏高但較穩定的天氣型態，下週二晚間起至下週三，全臺天氣將有明顯變化，不僅氣溫轉涼，也可能帶來較廣泛的降雨，局部地區有機會出現較大雨勢。（資料照）

2025/04/18 12:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天天氣已有些微變化，氣象粉專「天氣風險」指出，今至週末午後短暫陣雨或雷雨 ，下週一至下週二白天，各地為晴時多雲、氣溫偏高但較穩定的天氣型態，下週二晚間起至下週三，全台天氣將有明顯變化，不僅氣溫轉涼，也可能帶來較廣泛的降雨，局部地區有機會出現較大雨勢。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天天氣已有些微變化，各地普遍較為陰沉天氣，預測今日後續鋒面對台灣本島的影響仍屬有限，僅北部及西北部地區偶有短暫陣雨發生，整體雨勢偏弱。白天雲縫間仍有陽光露臉，各地氣溫普遍偏高且悶熱，白天活動應留意防曬及補充水分。午後受到熱力作用影響，加上大氣條件較不穩定，中北部及東部山區有局部短暫陣雨或雷雨發生機會。

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粉專指出，週末期間的天氣型態與今日類似，僅台灣海峽仍可能有局部對流雲系發展並東移，為西北部帶來些許短暫陣雨。午後因大氣持續偏不穩定，山區對流易發展，午後雷陣雨機率較高。週末若前往山區，務必攜帶雨具，並留意午後局部雷陣雨發展。白天期間雖偶有雲層遮蔽，未雨時仍有陽光露臉、氣溫悶熱，建議防曬並適時補充水分。

粉專預測，下週一至下週二白天，鋒面遠離後台灣將轉為高壓迴流環境，各地為晴時多雲、氣溫偏高但較穩定的天氣型態。不過，下週二晚間起至下週三，將伴隨新一道鋒面由北自南通過，屆時全台天氣將有明顯變化，不僅氣溫轉涼，也可能帶來較廣泛的降雨，局部地區有機會出現較大雨勢。不過目前對降雨的範圍與強度仍有不確定性，建議持續關注最新預報資訊。

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