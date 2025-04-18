教科書呈現聯大2758號決議未提及台灣 史學家：有助了解事實

歐洲議會去年通過決議，反對中國利用扭曲的「聯大第2758號決議」，排擠台灣國際參與。（本報合成）

2025/04/18 12:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家教育研究院召開會議討論歷史及社會教科書內容，具體建議教科用書呈現聯合國大會2758號決議文中英文史料內容，言明在文本中並未提及中華民國或台灣，台灣史學家認此為正確方向，有助事實了解，也提及舊金山和約、中日和約內容對台灣地位才有國際法效力。

近年區域衝突與風險日益複雜化，國際局勢與台灣地位等議題特別受到各界關注。為使教科用書學習內容兼具時代性與前瞻性，國教院舉辦「審定本教科用書三方座談會議」，聚焦於國中社會對應「當代台灣」及「現代國家的興起」，以及高中歷史對應「現代國家的形塑」相關學習內容的編審原則。

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會議主要結論與共識包括，建議教科用書呈現聯合國大會2758號決議文中英文史料內容，在書寫上按照原文摘述，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句；國中社會除了開羅會議（開羅宣言）外，加入舊金山和約（1951）及中日和約（1952）等，其內容可說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島之一切權利。

對此，台北教育大學台灣文化研究所名譽教授李筱峰認為，國教院對歷史教科書內容的建議是正確方向，也符合史實，將所有資料都攤出供學生了解，才有助理解事實與促進思考。

李筱峰說明，聯大2758號決議基本上在談中國的代表權，內容僅論及中國不再由蔣介石政權的代表，而由中華人民共和國的政府取而代之，但完全沒有提到關於台灣的任何問題。而在台灣地位的部分，開羅宣言並不具國際法效力，1951年的舊金山和約、1952年在台北簽訂中日和約等具國際法效力的內容，才是對日本放棄台灣、澎湖及相關離島作事實確認。

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