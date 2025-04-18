為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    罕見畫面！ 2大蛇纏成麻花捲交配還是打鬥 專家解惑

    鳥友拍下2隻大蛇打鬥交纏成麻花捲，其身體後半段，有明顯黑橫紋，確認是南蛇。（圖由鳥友穆師提供）（

    鳥友拍下2隻大蛇打鬥交纏成麻花捲，其身體後半段，有明顯黑橫紋，確認是南蛇。（圖由鳥友穆師提供）（

    2025/04/18 12:10

    〔記者蔡文居／台南報導〕一位台南鳥友昨天前往台南新化林場要拍攝大冠鷲，卻意外在草叢遇見2隻大蛇交纏成麻花捲，消息傳出引來眾人圍觀，很多人都是第一次目睹，無不嘖嘖稱奇，大家七嘴八舌認為2隻蛇是在交配，不過經專家確認，其實是2隻公蛇競爭打鬥的行為，而非交配。

    台灣爬行類動物保育協會理事王士豪表示，從這2隻蛇的身體後半段，有明顯黑橫紋，可以確認是南蛇，而非臭青公，後者的後半段體色較為均一，兩者一般常會被混淆。

    王士豪表示，一般人經常看到2條蛇纏成麻花捲的那樣行為就是屬於打鬥。蛇類的求偶行為因為不同物種而有所差異，但常見多由公蛇貼在母蛇身上磨蹭抖動，只有尾部會交纏。從影像中可以看出，這是蠻典型的2隻公蛇競爭，牠們會一直壓制對方，所以纏來纏去變成麻花捲，很常被誤會為是在交配。

    鳥友穆師表示，這2隻蛇約長達1米5，從草叢內一直交纏到路面，他看到的時候一直到牠們分開離去，前後約7、8分鐘。大家都誤以為是臭青公在交配。

    南蛇為台灣原生蛇類中體型最大的一種，體長最大可長到2、3米長，棲息於中低海拔以下山區、平地，常出現於開墾地和住家附近，以老鼠和其他小型哺乳類為食。南蛇與臭青公兩者都是大型蛇類，攻擊性均強，因棲地有重疊，外觀又相似，常被民眾誤認。

    鳥友目擊2隻南蛇交纏成麻花捲，並拍下精彩畫面。（圖由鳥友穆師提供）

    鳥友目擊2隻南蛇交纏成麻花捲，並拍下精彩畫面。（圖由鳥友穆師提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播