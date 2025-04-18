罕見畫面！ 2大蛇纏成麻花捲交配還是打鬥 專家解惑

鳥友拍下2隻大蛇打鬥交纏成麻花捲，其身體後半段，有明顯黑橫紋，確認是南蛇。（圖由鳥友穆師提供）（

2025/04/18 12:10

〔記者蔡文居／台南報導〕一位台南鳥友昨天前往台南新化林場要拍攝大冠鷲，卻意外在草叢遇見2隻大蛇交纏成麻花捲，消息傳出引來眾人圍觀，很多人都是第一次目睹，無不嘖嘖稱奇，大家七嘴八舌認為2隻蛇是在交配，不過經專家確認，其實是2隻公蛇競爭打鬥的行為，而非交配。

台灣爬行類動物保育協會理事王士豪表示，從這2隻蛇的身體後半段，有明顯黑橫紋，可以確認是南蛇，而非臭青公，後者的後半段體色較為均一，兩者一般常會被混淆。

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王士豪表示，一般人經常看到2條蛇纏成麻花捲的那樣行為就是屬於打鬥。蛇類的求偶行為因為不同物種而有所差異，但常見多由公蛇貼在母蛇身上磨蹭抖動，只有尾部會交纏。從影像中可以看出，這是蠻典型的2隻公蛇競爭，牠們會一直壓制對方，所以纏來纏去變成麻花捲，很常被誤會為是在交配。

鳥友穆師表示，這2隻蛇約長達1米5，從草叢內一直交纏到路面，他看到的時候一直到牠們分開離去，前後約7、8分鐘。大家都誤以為是臭青公在交配。

南蛇為台灣原生蛇類中體型最大的一種，體長最大可長到2、3米長，棲息於中低海拔以下山區、平地，常出現於開墾地和住家附近，以老鼠和其他小型哺乳類為食。南蛇與臭青公兩者都是大型蛇類，攻擊性均強，因棲地有重疊，外觀又相似，常被民眾誤認。

鳥友目擊2隻南蛇交纏成麻花捲，並拍下精彩畫面。（圖由鳥友穆師提供）

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