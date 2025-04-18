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    藍莓不用進口！彰化田尾青農成功栽種 首開採果體驗

    田尾青農突破技術瓶頸，成功種出溫帶水果。（記者陳冠備攝）

    田尾青農突破技術瓶頸，成功種出溫帶水果。（記者陳冠備攝）

    2025/04/18 12:31

    〔記者陳冠備／彰化報導〕過去仰賴進口的藍莓，如今彰化田尾鄉也種得出來！青農江佳駿返鄉兩年來，克服台灣高溫潮濕環境，成功種出優質藍莓，並首度開放果園採果體驗，吸引許多藍莓愛好者前往嘗鮮。

    藍莓原生於溫帶國家，對氣候、土壤與水分管理要求極高。江佳駿表示，為找到適合台灣的品種，耗費近一年試種調整，並從土壤改良著手，採離地栽培方式，打造酸性透氣環境，PH值須維持在4.5至5.2之間，並以設備模擬溫帶水質，才讓藍莓順利結果。

    「在欉現採的藍莓比進口的更新鮮香甜。」江佳駿說，田尾觀光常在2到5月出現空檔，他希望透過特色水果填補空窗期，帶動觀光人潮。他笑說，常有北中南的朋友問田尾能玩什麼，現在可以來採藍莓。

    青溪婦女協會理事長鄭汝芬表示，藍莓口感一點也不輸進口，肯定青農投入特色果樹栽培，並鼓勵更多年輕人返鄉創業。

    田尾鄉農會指出，國內藍莓需求逐年攀升，進口量已突破400公噸，看好國產市場潛力，正積極輔導青農投入種植，協助爭取資材與行銷資源，期望逐步減少進口，供應國產新鮮藍莓。

    江佳駿說，果園內藍莓歷經兩年栽種，現正進入盛產期，果實飽滿、酸甜平衡，廣受消費者喜愛。果園今年首度開放採果，採預約制，每週三、六、日開放，並計劃擴大栽種面積，持續開發適合台灣氣候的新品種，為國產藍莓打開市場。

    青農江佳駿種植藍莓，從土壤改良著手，採離地栽培方式，耗費近一年打造酸性透氣環境。（記者陳冠備攝）

    青農江佳駿種植藍莓，從土壤改良著手，採離地栽培方式，耗費近一年打造酸性透氣環境。（記者陳冠備攝）

    青農江佳駿表示，希望透過特色水果填補田尾觀光空窗期，帶動人潮。（記者陳冠備攝）

    青農江佳駿表示，希望透過特色水果填補田尾觀光空窗期，帶動人潮。（記者陳冠備攝）

    田尾青農江佳駿成功種出藍莓，首度開放果園採果體驗。（（記者陳冠備攝）

    田尾青農江佳駿成功種出藍莓，首度開放果園採果體驗。（（記者陳冠備攝）

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