南市年度首場旗艦型產業文化活動 鳳梨好筍季4/26揭幕、大餐訂桌8成

今年度的台南鳳梨好筍季，將在關廟的山西宮揭幕。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/18 12:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕涵蓋關廟、龍崎、新化等區的台南鳳梨好筍季，是全市年度首場旗艦型產業文化活動，本月26日揭幕，田間體驗的農遊已經報名額滿，又被稱為「母親節大餐」的鳳梨好筍雞饗宴，訂桌也達8成，透過吃、喝、玩、樂的系列節目，熱鬧行銷地方特色。

台南是國內重要鳳梨產地，栽種面積高居第2，最有名的關廟，加上緊鄰的龍崎與新化，合計逾800公頃，因此市府進行特色串連，再搭配都有收成的竹筍，每年4月中、下旬推出鳳梨好筍季，聯合行銷，活動深受歡迎。

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今天舉辦宣傳活動，熱鬧造勢，副市長葉澤山代言，關廟、龍崎、新化的區長李賢村、陳新澈、李義隆，以及農會總幹事陳愛妹、林韋如、林侑融都出席，議員郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇，還有地方各界等也到場，攜手推廣，邀請大家參加產業文化活動。

主場活動於本月26日在關廟的山西宮舉行，也為今年的鳳梨好筍季揭開序幕，新化則在當天，以及5月3日等連續2個週末，配合舉辦「台南好七陶」的農遊，定位職人系旅行，深入田間，體驗種鳳梨、採蔬菜與養蜂，並品嚐風味餐，各梯次都已報名額滿。

5月3日下午則移師龍崎的文衡殿，為系列的活動壓軸，並推出鳳梨好筍雞饗宴，席開200桌，預約已達8成，接近額滿，民眾動作要快。

葉澤山說，在地出品的鳳梨與竹筍，質量均優，是正港的「台南味」，市府全力規劃產業文化活動，持續行銷，從農遊、辦桌的迴響熱烈，可以顯見受歡迎的程度。

葉澤山強調，市長黃偉哲積極拓展農產品的通路，甚至都搭乘紅眼班機，衝刺海外市場，今年的日本東京食品展與新加坡國際食品展等，累計訂單逾7億元，繳出亮麗成績單，且就是以鳳梨為主。

葉澤山提到，今年首批出口新加坡的鳳梨，已在船運途中，預計明天可以上架，成功搶攻海外市場；面對美國關稅，一定要加強拓展通路，全力推廣，以分散風險。

農業局長李芳林指出，今年台南鳳梨預估收成量逾5萬公噸，佔國內14%，市府團隊積極開發國際市場，未來外銷產值可望突破13億元。

今年度的台南鳳梨好筍季，將在關廟的山西宮揭幕。（記者吳俊鋒攝）

副市長葉澤山（左2）帶領各界貴賓製作鮮甜的鳳梨糖葫蘆，美味行銷地方產業。（記者吳俊鋒攝）

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