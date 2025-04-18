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    新店中安大橋拆卸光雕設備 4/21起夜間封路改道通行

    新店中安大橋因地理環境及其座向挾帶強風，常致橋梁外側光雕燈具鬆脫，新北市養護工程處考量民眾安全，加上光雕設備已屆使用期限，將進行拆卸工程。（新北工務局提供）

    新店中安大橋因地理環境及其座向挾帶強風，常致橋梁外側光雕燈具鬆脫，新北市養護工程處考量民眾安全，加上光雕設備已屆使用期限，將進行拆卸工程。（新北工務局提供）

    2025/04/18 11:51

    〔記者董冠怡／新北報導〕新店中安大橋因地理環境及其座向挾帶強風，常致橋梁外側光雕燈具鬆脫，新北市養護工程處今表示，考量民眾安全，加上光雕設備已屆使用期限，將進行光雕設備拆卸工程，4月21日至5月15日、每天深夜11點半至翌日清晨5點，4階段輪流封閉中安大橋往新店及中和方向的汽、機車道，提醒用路人改道。

    【第1階段】4/21-4/26、23:30-05:00，封閉中和往新店方向機車道，機慢車改道秀朗橋通行。

    【第2階段】4/26-5/3、23:30-05:00，封閉中和往新店方向汽車道，車輛改道至祥和路上中安大橋匝道通行。

    【第3階段】5/3-5/9、23:30-05:00，封閉新店往中和方向機車道，機慢車改道秀朗橋通行。

    【第4階段】5/9-5/15、23:30-05:00，封閉新店往中和方向汽車道，車輛改道至秀朗橋通行。

    養工處指出，為了避免光雕燈具因強風或豪雨造成損壞或掉落，故而先行拆除，施工期間務必配合既有指示牌面所設導引牌面，或是提前改道，遵守義交管制人員指揮導引，遇雨順延施作期程。

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