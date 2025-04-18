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    一起瘋媽祖 我愛白沙屯媽祖歌唱大賽得獎名單出爐

    一起瘋媽祖，我愛白沙屯媽祖歌唱大賽得獎名單出爐。圖為參賽選手開心合照畫面。（駱調彬提供）

    一起瘋媽祖，我愛白沙屯媽祖歌唱大賽得獎名單出爐。圖為參賽選手開心合照畫面。（駱調彬提供）

    2025/04/18 10:58

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白沙屯媽祖網路電視台歷年投入不少心血宣揚白沙屯媽祖婆文化與信仰，更大手筆增設攝影棚等，而白沙屯媽祖網路電視台創辦人駱調彬歷年來也創作出有關白沙屯媽祖的歌曲，更舉辦我愛白沙屯媽祖歌唱大賽。駱調彬今天公布得獎名單，新北市中和區的卓冠宇奪冠，鹿港小女孩賴哿萲拿下亞軍，台中市北屯區的洪冠宇獲得季軍。

    另外，5位優勝選手分別為台北市戴惠如，台中市莊皓丞，台中市張鎮麟，台北市陳淑玲，彰化縣林東樺。拱天宮主委洪文華與副主委林文墩也親臨會場頒獎。

    駱調彬提到，参與競賽選手前3名可獲得拱天宮特製媽祖聖像獎牌一面獎盃一座，冠軍可獲得獎金2萬元，亞軍1萬5000元，季軍1萬元、優勝5名各得5000元及獎牌一面。

    評審老師、演唱白沙屯媽祖婆進香主題曲聞名的歌手林姍說，参賽者的實力相差不多，尤其前幾位名次的產出真的很難取捨、只能比誰最自然最熟悉每一句歌詞、發音準不準等一些小細節。

    由於4月20日為農曆3月23日媽祖婆生日，屆時將舉辦頒獎典禮，得獎者也將在頒獎典禮現場大合唱，唱給白沙屯媽祖婆聽也祝白沙屯媽祖婆生日快樂。

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