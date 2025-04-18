聯大決議指中共取代蔣介石政權 國教院：教科書要根據事實

教育部國教院與出版業者達成共識，在教科書中放入「聯合國大會第2758號決議的中英文內容」，讓學生可以精準了解原始文件。（記者林曉雲攝）

2025/04/18 10:43

〔記者林曉雲／台北報導〕聯合國大會於1971年作出第2758號決議，清楚指出中共取代的是蔣介石政權，但中國卻扭曲此決議，排擠台灣的國際參與。教育部國家教育研究院於前（16）日邀教科書出版業者等開會達成共識，教科書明載聯大第2758號決議中英文版本的完整內容，國教院學術副院長顏慶祥今（18）日接受本報記者訪問表示，教科書的內容要根據事實，應清楚讓學生知悉聯大的決議內容，非關意識型態。

歐洲議會於去（2024）年10月24日，以432票贊成、60票反對的壓倒性票數，通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，強烈反對中國利用扭曲「聯大第2758號決議」，排擠台灣的國際參與，並呼籲歐盟及其會員國支持台灣有意義參與相關國際組織。

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有民間團體憂心，有教科書將聯大第2758號決議，誤寫成中華人民共和國取代的是中華民國，掉落中國扭曲事實的陷阱，而不少教科書只提到被逐出聯合國，認為教育部有必要予以改正，應說清楚講明白，且不能教學生錯誤的內容。

顏慶祥說明，聯大第2758號決議內容為：「承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」由聯大的決議內容可清楚看到，中共在聯合國取代的是蔣介石政權，完全未寫到中華民國或台灣，教科書內容必須正確，也有責任提供精準的原始文件給學生了解。

顏慶祥表示，去年歐洲議會通過決議案後，有民間團體及專家學者呼籲國教院召開專家會議，國教院於今年2月26日召開「審定本教科用書內容疑義專家會議」，根據專家會議的決議再召開前日會議。

顏慶祥說明，會中與教科書出版業者達成2項共識：一、高中歷史教科書呈現聯合國大會2758號決議文中英文史料內容，在書寫上按照原文摘述，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句。二、國中社會除了開羅會議（開羅宣言）外，加入舊金山和約（1951）及中日和約（1952）等，其內容可說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島之一切權利。

顏慶祥強調，國教院負責審定教科書，教科書內容應具有正確性，讓學生閱讀原始文件是必要的，這就像是有人說現在出太陽，卻有人說是陰天，唯一方法是自己抬頭查看天空，才能了解事實。

聯合國大會於1971年作出第2758號決議，清楚指出中共取代的是蔣介石政權，但中國卻扭曲此決議，排擠台灣的國際參與。圖為聯大第2758號決議中文版內容。（記者林曉雲翻攝）

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