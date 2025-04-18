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    網稱女乘客打翻飲料還把杯子踢到座位下 中捷說明罰鍰金額但勸導為原則

    中捷公司表示，若是民眾故意在車廂拋棄一般廢棄物將會開罰。（記者蘇金鳳攝）

    中捷公司表示，若是民眾故意在車廂拋棄一般廢棄物將會開罰。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/18 09:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕有民眾在社群媒體PO文，下課搭中捷回家，有位女乘客打翻飲料，導致地板髒污，他好心拿面紙給該位女乘客，該名女乘客不但不領情，還把杯子踢到座位底下，引發該名弄髒地板又不處理的女乘客是否應處罰的熱議，對此，中捷公司表示，拋棄一般廢棄物可處行為人1500元以上7500元以下罰鍰，但考量多數旅客打翻飲料均非故意為之，實務上會以勸導旅客為原則。

    有網友在Threads發文，下課搭中捷回家，有位女乘客打翻飲料，導致地板髒污，他拿出2包面紙遞給該名女乘客，竟回答不用，她的手沒髒，還用腳把杯子踢到座位底下，引發熱議。

    對此，台中捷運表示，若公司接獲相關回報後均會積極派員處理。依據大眾捷運法規定，拋棄一般廢棄物可處行為人1500元以上7500元以下罰鍰，但考量多數旅客打翻飲料均並非故意，實務上會以勸導旅客為原則。髒污列車將由下游車站指派清潔人員上車處理，以維持服務品質，髒污情形較嚴重者，將視狀況於端點站換車，收回機廠加強清潔。

    中捷公司表示，列車抵達端點站時均會由清潔人員上車進行巡視及清潔，若民眾於乘車期間發現列車髒污，請隨時通知車站服務人員或隨車保全，將盡速派出清潔人員上車處理，公司也透過廣播及文宣做乘車禮儀宣導。

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