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    嘉縣40多種螢火蟲全台居冠 23處賞螢秘境、9大追光遊程公開

    嘉義縣圓潭生態園區螢火蟲放閃，宛如夜間星光閃閃發亮。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣圓潭生態園區螢火蟲放閃，宛如夜間星光閃閃發亮。（記者王善嬿攝）

    2025/04/18 09:53

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣螢火蟲共有60多種，嘉義縣就有40多種，是全台擁有最多螢火蟲品種縣市，嘉義縣「螢光奇緣」賞螢季活動開跑，除推薦23處賞螢秘境，5月3、4日在公興森態園區舉辦「創造小螢家」親子共遊活動，並攜手旅行社業者推出9大追光遊程，讓遊客近距離欣賞螢光放閃的夢幻景色。

    嘉義縣長翁章梁、阿里山國家風景區管理處長黃怡平等人，昨出席圓潭生態園區記者會為活動宣傳，翁章梁表示，螢火蟲俗稱「火金姑」，全球有2000多種，台灣約60多種，最常見有黑翅螢、山窗螢、黃緣螢，阿里山上有40多種，全台之冠。

    翁章梁說，嘉義縣賞螢景點與步道獨具特色，梅山、竹崎、番路、 阿里山、中埔鄉推薦23處賞螢秘境，如鐵道賞螢可至梨園寮、水社寮、奮起湖車站；步道賞螢可到竹林茶坊、竹坑溪步道、野薑花溪步道；秘境賞螢可到遇見彩虹生態村、瑞里．戀戀螢光復育地；部落賞螢可到來吉、里佳、茶山、樂野等部落。

    縣文化觀光局表示，今年賞螢季活動以「螢光奇緣」為主題，與可樂旅遊、AiTravel有愛旅行社推出9大追光遊程，如「高鐵旅遊—螢火蟲」台灣觀光100亮點，搭乘台灣好行、嘉義阿里山自選飯店自由行2日遊；「高鐵旅遊—螢火蟲」台灣觀光100亮點，結合阿里山日出、奮起湖林鐵火車、梅山太平雲梯3日遊，或到番路公興森態園區、光華賞螢步道、野薑花溪步道等「阿里山賞螢秘境一日遊」。

    另，農業部農村發展及水土保持署南投分署與一品茶業民宿等11家業者，推出平日住宿贈手揉茶、鬥茶等體驗活動，加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，有機會領旅宿、餐飲體驗優惠券，多達35家業者參與。

    嘉義縣賞螢季登場，今年結合網紅推薦景點，攜手旅行社業者規劃9大追光遊程，讓遊客深刻體驗螢火蟲夢幻之美。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣賞螢季登場，今年結合網紅推薦景點，攜手旅行社業者規劃9大追光遊程，讓遊客深刻體驗螢火蟲夢幻之美。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣「螢光奇緣」賞螢季開跑，嘉義縣長翁章梁（後排左五）與網紅夫妻小牛（前排左一）、余思達一起推薦賞螢景點。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣「螢光奇緣」賞螢季開跑，嘉義縣長翁章梁（後排左五）與網紅夫妻小牛（前排左一）、余思達一起推薦賞螢景點。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣鐵道螢河十分夢幻。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣鐵道螢河十分夢幻。（嘉義縣政府提供）

    公興森態園區是嘉義縣賞螢秘境之一。（嘉義縣政府提供）

    公興森態園區是嘉義縣賞螢秘境之一。（嘉義縣政府提供）

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