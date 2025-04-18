逾30年市場空間再造 中市外埔戶所及調解委員會進駐啟用

中市外埔戶所及調解委員會嶄新辦公廳舍揭牌啟用。（記者張軒哲攝）

2025/04/18 09:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔區公有市場2樓興建於1992年，為提供市民更寬敞的洽公環境及落實區區親子館政策，市府積極活化現有空間配置，斥資總經費3295萬元，規劃作為外埔區戶政事務所、調解委員會及親子館等多功能場域，去年3月啟動整建，歷經近1年工期，昨（17）日舉行戶所及調解委員會啟用典禮。

台中市府民政局長吳世瑋今日指出，外埔區公有市場2樓使用迄今逾30年，除部分空間提供調解委員會使用，其餘均為閒置空間。考量建物老舊且缺乏無障礙設施，加上原外埔戶所廳舍辦公空間狹窄不敷使用，市府自籌經費打造外埔戶所、調解委員會及親子館等多功能嶄新場域，並進行結構補強及無障礙空間改善。同時新增電梯及輔助設施，滿足長者及行動不便者需求。

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此次整建預留80坪的親子館空間，後續交由社會局進行室內裝修，完工後將成為外埔區首座親子館，提供幼兒遊戲、學習及活動空間，為在地公共托育資源樹立新里程碑。

市議員楊啓邦表示，此處基地正好位於外埔區中心，未來民眾洽公會更便利，議會也會持續支持地方建設。市議員李文傑提到，外埔戶所及調解委員會嶄新啟用後，提供民眾更安全的洽公環境。

外埔區長葉聯慶表示，此公有市場位於行政機能核心地帶，2樓場域活化後，除減少新建辦公廳舍的成本，還能與既有行政機能相連結，提高建物使用機能及安全性。

外埔戶所主任陳美素說，原外埔戶所辦公廳舍屋齡近38年，因戶政掌管民眾個資，近年各類跨機關協助大幅增加，辦公空間已不敷使用。且洽公空間遭櫃台限縮，影響服務品質，此次外埔戶所嶄新啟用，不僅有開闊舒適的洽公等候區，辦公空間也更加寬敞明亮，打造友善辦公環境。

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