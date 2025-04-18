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    台灣首家直飛「日本甜點之城」 星宇航空台中飛神戶今啟航

    星宇航空開航神戶航線，在台中國際機場舉辦剪綵儀式。（記者張軒哲攝）

    星宇航空開航神戶航線，在台中國際機場舉辦剪綵儀式。（記者張軒哲攝）

    2025/04/18 09:25

    〔記者張軒哲／台中報導〕星宇航空今（18）日正式開航神戶航線，同步於桃園國際機場、台中國際機場、神戶機場三地舉行首航活動。成為全台首家提供神戶航線的國籍航空公司，為中部旅客拓展前往日本關西地區的便利選擇，今日台中飛神戶班機客滿，旅客歡喜出遊。此次新增的神戶航線每日定期營運，採用A321neo機型直飛，中部旅客可藉由神戶前往日本關西、四國與中國地區旅遊。

    今日一早星宇航空開航神戶航線，同時在台中國際機場舉辦剪綵儀式，歡送旅客出遊，儀式由民航局長何淑萍、立委蔡其昌、何欣純、黃健豪、台中市政府觀光旅遊局長陳美秀、台中航空站主任張瑞澍、星宇執行長翟健華剪綵。

    星宇航空為今日搭乘往返台北-神戶/台中-神戶的首班機旅客們準備首航禮，包含星宇航空神戶開航紀念收納夾鏈袋及瓦片煎餅、大阪世博會特別版一卡通，自台灣出發的旅客還可領取神戶三井Outlet 1000日元折價券。

    立委何欣純在剪綵典禮致詞指出，她在中央也會要求投注更多經費資源，讓台中國際機場更好，讓國際觀光客從台中認識台灣；蔡其昌致詞幽默指出，去年才參加星宇台中飛沖繩首航典禮，他常說自喜喜歡參加首航，不喜歡參加首航典禮，台中機場逐年成長，會努力爭取更多航班；黃健豪則說，關西機場旅客眾多，若從神戶機場進出，可節省許多通關時間，提供旅客更便捷服務。

    星宇航空指出，台中-神戶每日一班，以A321neo機型執飛，商務艙8席、經濟艙180席。邀請旅客到「甜點之城」-神戶踩點甜點店。

    旅客在台中機場準備出境飛往神戶。（記者張軒哲攝）

    旅客在台中機場準備出境飛往神戶。（記者張軒哲攝）

    星宇航空開航台中飛神戶航班。（記者張軒哲攝）

    星宇航空開航台中飛神戶航班。（記者張軒哲攝）

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