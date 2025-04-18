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    高市府暑期工讀釋出359職缺 即日起開放報名

    去年參與高市府暑期工讀的學生（中），被安排在鳥松區公所協助民眾申請收件。（記者葛祐豪攝）

    去年參與高市府暑期工讀的學生（中），被安排在鳥松區公所協助民眾申請收件。（記者葛祐豪攝）

    2025/04/18 08:58

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府114年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」今（18）日正式開跑，29個市府所屬局處共釋出359個工讀職缺，其中包含24個偏遠地區保障名額，報名時間至25日止，月薪28590元，想找暑假工讀的同學千萬別錯過！

    高雄市青年局長林楷軒表示，透過在市府機關的暑期工讀，學生能親身觀摩公部門執行作業，提升工作能力，同時培養公共服務精神。

    本次工讀計畫分為「一般工讀」與「偏遠地區工讀」，工讀期間自7月14日至8月31日，月薪28590元。一般工讀對象為設籍高雄市，就讀國內大專院校（含研究所）日間部在學學生，但曾錄取或遞補該計畫並實際進用者，以及去年獲錄取但放棄報到者，皆不得再參加。

    今年也延續對弱勢學生的支持，釋出那瑪夏、桃源、茂林、杉林、六龜與甲仙等六區保障名額，開放設籍高雄市、就讀國內高中職或大專校院日間部的原住民、身心障礙學生或弱勢家庭青年報名參與。

    市府統計，今年有29個市府所屬局處，共釋出359個工讀職缺，其中包含24個偏遠地區保障名額，報名時間自4月18日至25日，報名採掛號郵寄或現場繳件，備妥報名表件並檢附相關證明文件，於期限內送至簡章指定地點，收件後採書面審查，不另行面試。

    初審合格名單與錄取名單將分別於5月20日、6月20日在高市青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）公布。

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