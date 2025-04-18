美國關稅政策衝擊 南投縣府提醒雇主實施無薪假應協商

受美國對等關稅政策衝擊影響，南投縣政府提醒廠商減少工時應與勞工協商，並通報縣府。（記者張協昇攝）

2025/04/18 08:29

〔記者張協昇／南投報導〕受美國對等關稅政策影響，許多行業經營可能面臨嚴峻考驗，南投縣政府提醒事業單位或雇主實施減少工時（無薪假）應與勞工協商，並通報縣府府社會及勞動局，實施期間以不超過3個月為原則，如有延長必要，應重行徵得勞工同意，且對於按月計酬勞工每月工資仍不得低於基本工資2萬8590元；部分工時人員，則依原約定時薪及減少時數減發工資。

南投縣政府社會及勞動局指出，事業單位或雇主致有停工或減產需求，應依「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」第四點規定，優先考量採取減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人福利、分紅等措施，如仍有與勞工協商減少工時及工資必要時，得與勞工協商暫時實施減班休息，並通報縣府府社會及勞動局，如已恢復正常或實施期間屆滿，應即恢復勞工原有勞動條件。

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縣府社會及勞動局強調，經勞雇協商減少正常工時，並通報縣府的事業單位或勞工，可向勞動部勞動力發展署申請「充電再出發訓練計畫」，依勞工實際參訓時數核給每小時190元訓練津貼，每月最高補助100小時，事業單位核實補助訓練費用，最高190萬元；另經勞雇雙方協商減少正常工時達30日以上，所屬事業單位為橡膠製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業，可向勞動部勞動力發展署中彰投分署受理申辦「僱用安定措施」，提供薪資差額50%補貼，補助期間最長6個月，辦理期間為即日起至今年8月31日。

縣府社會及勞動局長林志忠呼籲事業單位或雇主，應與員工充分溝通並取得同意再實施無薪假，以兼顧勞資雙方權益，切勿要求員工以特休假、事假或其他不論是否給薪之假別抵充，縣府將持續掌握中央各項協助方案，以使縣內勞工及事業單位或雇主，共同渡過難關。如有無薪假或其它勞動權益問題，可撥打專線049-2246823或049-2222106轉分機1861、1863洽詢。

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