04/18 各報重點新聞一覽

檢調昨兵分6路搜索國民黨台北市黨部等地，依偽造文書等罪嫌約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告。（記者羅沛德攝）

2025/04/18 07:01

自由時報

涉連署造假 檢調搜索國民黨北市黨部 約談主委黃呂錦茹等4被告

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，台北地檢署週一第一波行動，約談號稱「罷吳四騎士」等七名被告，訊後諭令六人交保並將一人請回；昨再指揮調查局台北市調查處啟動第二波搜索，兵分六路直奔國民黨台北市黨部等，依偽造文書等罪嫌約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿與第一區黨部執行長曾繁川四名被告，並以證人身分約談第五區黨部執行長莊慶芸，漏夜偵訊。黃呂錦茹昨深夜移送北檢，面對媒體不停喊冤。

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北檢前聲援抗議 反制大罷免 蔣萬安提倒閣

國民黨主席朱立倫昨晚號召群眾前往台北地檢署，抗議北檢偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署案，搜索國民黨台北市黨部及市黨部主委黃呂錦茹住家，將黃呂及部分黨工帶回偵訊。台北市長蔣萬安到場演說時喊出，與其讓民進黨用不公不義的手段毀壞台灣，立法院應該推動倒閣，如果賴清德總統解散國會，就可以利用立法院改選，對賴進行一次不信任投票。

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採購爆弊案 核二廠長涉收賄百萬遭約談

台電第二核能發電廠廠長曾文煌，被控去年間收賄後，助業者通過焚化爐控制系統更新採購案的驗收，同年又在焚化爐主機採購案中，助業者取得標案，兩案涉收受上百萬元賄賂，此外，檢廉還查出其名下有數百萬元來源不明財產。台北地檢署昨天指揮廉政署搜索核二廠廠長辦公室等處，約談曾文煌、業者山瑞科學公司負責人曹森智夫妻等六人，全案朝貪污治罪條例的行收賄、財產來源不明等罪偵辦。

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聯合報

蔣萬安籲立院倒閣 藍號召26日上凱道

北檢偵辦大罷免涉偽造文書案，國民黨台北市黨部昨遭搜索，主委黃呂錦茹被約談。國民黨主席朱立倫昨號召黨公職赴北檢抗議，台北市長蔣萬安到場時表示，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣，若賴清德總統解散國會，就用立院改選來對賴總統進行不信任投票。

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回應關稅戰 台積電間接否認投資英特爾

美國總統川普公布對等關稅政策後，台積電董事長魏哲家昨首度說明公司應對情況，他表示客戶及訂單未改變，台積電也沒有參與英特爾的合資計畫。魏哲家說，台積電未來在美國亞利桑那州廠二奈米以下先進製程的生產比重將達三成。

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中國時報

朱立倫北檢抗議 蔣萬安提倒閣

大罷免對抗持續升溫！檢調針對「死亡連署」案，17日兵分六路搜索國民黨台北市黨部等處，國民黨主席朱立倫大怒，昨晚號召赴北檢靜坐抗議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政均現身響應。朱當場宣布，已申請到凱道路權，呼籲支持者26日上街反制大罷免；蔣萬安則主張，立院國民黨團應主動提倒閣案，若賴清德總統因此解散國會，「就用立院改選對賴進行一次不信任投票」。黨內擔心，檢調下一步就是抄中央黨部。

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Fed暫不降息 川普狂轟鮑爾

美國啟動關稅戰，衝擊全球經濟。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）16日警告，關稅可能導致「通膨上升與經濟成長趨緩並存的局面」，這番談話導致市場對「停滯性通膨」疑慮大增，美股16日再度出現賣壓，加上歐洲央行17日宣布降息一碼，美國總統川普於17日發文大罵，美國早該降息，鮑爾總是「遲到且犯錯」，早該開除他。

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台北市長蔣萬安昨晚到北檢前聲援抗議司法不公，同時喊出與其讓民進黨用不公不義的手段毀壞台灣，立法院應該推動倒閣。（記者塗建榮攝）

核二廠廠長曾文煌涉收受上百萬元賄賂，被北檢約談到案。（資料照）

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