台中大坑10號步道才開通 人氣公仔「阿蘭」失聯引熱議

「阿蘭」公仔。（民眾提供）

2025/04/18 08:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中大坑10號步道清明連假才提早開通，沿途並增設了多個以大坑特產為主的可愛公仔，吸引大量遊客湧入，未料就在大家興奮打卡、開心健走之際，其中一個以文心蘭發想設計的人氣公仔「阿蘭」，近日卻離奇失蹤，讓許多山友好揪心，紛在社群平台或臉書詢問其下落，網友更是議論紛紛。

受到去年7月凱米颱風影響，造成10號步道部分邊坡嚴重崩塌、木棧道損壞，原預定自去年7月27日起至今年6月30日止修復，但近期在清明連假時提前修復完工開通，開放消息隨即在社群炸開，許多民眾得知後立刻相約上山，直呼：「太驚喜了！本來以為還要等好幾個月！」

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尤其是沿途新增設四個以大坑麻竹筍、文心蘭、柚子、橘子等特產為主題的裝置品，刻意以可愛的擬人化公仔呈現，分別取名俏皮的「小麻」、「阿蘭」、「柚仔」、「柑仔」，讓民眾健走過程中觀賞不無聊，不少遊客邊走邊拍，笑說這些公仔根本是步道上的「打卡神器」，沒想到才剛亮相沒多久，人氣王「阿蘭」就突然「失聯」。

「阿蘭」不見了，瞬間引發登山社群熱議，有山友揪心驚呼：「昨天才看到它好好的，今天就不見了？」也有網友懷疑是否遭人惡意破壞，甚至開玩笑說：「該不會是太可愛被帶回家了吧？」台中市風景區管理所今日出面證實，「阿蘭」的花瓣遭人折斷，確實是遭到「辣手摧花」。

目前已由廠商緊急帶回維修，等「阿蘭」修復完畢後將儘快歸位，屆時歡迎大家再來「打卡重逢」，同時呼籲民眾，步道是公共空間希望大家共同維護，不要因一時貪玩或失德行為，破壞這些用心設置的美好景觀，也拜託大家手下留情，讓「阿蘭」和其他可愛公仔能長長久久陪伴大家山林健行時光。

「阿蘭」近日離奇失蹤，風管所證實遭破壞已維修中。（記者許國楨攝）

「柚仔」公仔。（記者許國楨攝）

大坑10號步道新增設的「小麻」公仔。（記者許國楨攝）

大坑10號步道提前開通，吸引大量遊客湧入。（記者許國楨攝）

「柑仔」公仔。（記者許國楨攝）

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