NCC確定續命到9月！業務費告罄仍可能斷水斷電

NCC主秘黃文哲接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者黃筠軒攝）

2025/04/18 10:20

〔記者林志怡／台北報導〕今年政府各部會預算遭立法院藍白委員大幅凍刪，國家通訊傳播委員會（NCC）更是重災戶之一。NCC主秘黃文哲接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，NCC濟南路辦公司租金部分，目前經與郵政協會協商緩繳租金，NCC今年應可持續運作至9月，但在此之後仍可能因業務費告罄、斷水斷電，導致各項申請業務無法進行。

NCC今年的業務費預算遭立法院刪減50%、凍結10%，僅剩3758.9萬元，其中辦公室租金就固定要支出2562.1萬元，且水電費也遭通刪10％，若照常支付租金，NCC今年的業務費只能維持運作4月底，且若無力支付水電費，民眾與電信業者線上申請系統、網路及電話等基礎功能也將面臨中斷、停擺。

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黃文哲接受本報「官我什麼事」節目專訪時指出，NCC持續向郵政協會租用辦公室，但以今年的預算情況來說，若照常支付租金，4月底就會面臨斷水斷電的困境，經與郵政協會協調，郵政協會同意NCC暫時緩繳租金，如此一來NCC可維持運作至9月。

不過，黃文哲說，NCC今年業務費原編列7517.8萬元，都是核實編列、用於日常維護業務，且除了房租之外，還有電信費、水電費等問題，不確定是否也能與相關單位討論，暫以緩繳的方式應對。

「這畢竟不是一個正常機關該有的做法」，黃文哲表示，即使解凍10%預算，大概也只夠NCC再維持運作1個月，後續NCC也可以提出增加預算的需求，屆時希望立法院可以了解NCC的困境，給予增加預算，把經費補回來。

黃文哲也提到，若業務費告罄，導致NCC遭斷水斷電，代表電腦與許多審核所需的系統都無法運作，而現在很多公文、民眾申請都採取電子化作業，若一切照程序走仍可能會有影響。

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