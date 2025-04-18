NCC委員人數不足、廣電換照卡關 黃文哲揭可能解方

NCC主秘黃文哲接受本報「官我什麼事」節目專訪。（記者黃筠軒攝）

2025/04/18 10:10

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數不足半數，廣電換照業務停擺，公視、老三台等廣電業者因無法換照，面臨斷訊窘境。NCC主秘黃文哲接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，雖法律層面可能有解決方法，避免節目因無法換照而斷訊，但仍有待NCC委員諮議會同意，且有待與數位部等進一步溝通。

「國家通訊傳播委員會組織法」於去年修正通過後，NCC前代理主委翁柏宗無法延任，且迄今仍未有新任委員就任，導致委員人數不足半數，104項業務完全停擺，其中也包括廣電事業經營執照換照業務。據NCC統計，今年上半年計有37家廣電業者執照陸續到期，其中包括台視、中視、華視、公視等。

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黃文哲接受本報「官我什麼事」節目專訪時說，相關業者都已經依照規定提出換照申請，但受到委員會無法召開影響，政府無法履行審查責任，目前已有業者執照到期，卻因此無法完成換照，NCC暫時透過行文相關業者、請有線電視及中華電信MOD平台等協助維持現狀，讓節目播出的方式因應。

「非常感謝平台業者的協助，沒有第一時間移除相關節目內容」，但黃文哲坦言，在無法換照的情況下，現行應對作法對NCC與平台業者來說都有法律風險，且接下來陸續有廣播、無線電視節目經營執照到期，這類業者需要有經營執照才能合法發射頻率，否則恐面臨200萬元的罰鍰。

黃文哲解釋，核配頻率屬於數位部權責，為設法因應廣播及無線電視頻率發射問題，NCC持續與數位部溝通，若數位部不認定核發頻率使用證明是行政處分，把頻率使用證明視作關鍵通知，或許可以由NCC扛起責任，協商相關業者，讓節目繼續播出，但此一作法是否可行，還有待NCC委員諮議會的同意。

另針對日前引起外界關注的「750規費之亂」，黃文哲說，原規劃不論件數收取「第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，藉此應對規避法令的代購業者，但為順應民意，NCC已向財政部申請停徵1年獲准。

此外，黃文哲指出，立法院本月審議「電信管理業務規費收費標準」時，也決定針對750元等內容「不予備查」，因此未來也不會再收取750元的審查費，NCC目前已由北區監理處逐一聯絡已繳費的322位民眾，並進行退費程序。

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