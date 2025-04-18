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    神戶機場國際線18日開航 採包機飛航南韓、台灣、中國

    日本兵庫縣神戶機場國際線18日開航。（法新社檔案照）

    日本兵庫縣神戶機場國際線18日開航。（法新社檔案照）

    2025/04/18 00:09

    〔編譯張沛元／綜合報導〕日本兵庫縣神戶機場不再只飛國內線，18日起提供包括往返台灣桃園與台中的國際航班服，可望帶動神戶市的觀光與經濟發展。

    目前先採包機模式的5條神戶機場國際航班，分別是往返南韓首爾（大韓航空執飛）、往返中國北京與上海（吉祥航空執飛），以及往返台灣桃園與台中（星宇與長榮航空執飛），1天最多6班、每週共40班國際航班；除神戶桃園每週5班外，其餘皆為每日營運。所有國際航班將停靠新建的第2航廈。

    2006年啟用的神戶機場，與關西國際機場與大阪伊丹機場皆位於關西圈；當時為優先利用營運不善的關西國際機場，神戶機場未獲准營運國際航線；2018年，隨著這3座機場由同1家公司統籌營運，再加上訪日外國遊客與日俱增，由地方政府與企業界人士組成的關西3空港懇談會，2022年9月同意神戶機場開闢國線。

    根據智庫「兵庫經濟研究所」（ひょうご経済研究所），新開闢的國際航班預計每年可為神戶多吸引30萬名外國遊客，可能為兵庫縣帶來價值104億日圓（約台幣23.76億元 ）的經濟漣漪效應；遊客在該縣多待1天，經濟影響可能再多82億日圓。

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