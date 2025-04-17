台鐵找荷蘭國家鐵路、「威脅情報」技術公司 協助加強資安

台鐵公司與荷蘭技術團隊交流，協助資安改善。（台鐵公司提供）

2025/04/17 23:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今晚（17日）宣布，在2025資安大會期間，促成荷蘭代表團到台鐵公司進行資安交流及參訪，交流資安治理、政策、架構、威脅情勢及應變實務等議題，強化國際合作及防護韌性。

荷蘭資安代表團由荷蘭資安三角洲（HSD）總監 Joris den Bruinen率隊，荷蘭國家鐵路（NS）資安長Dimitri van Zantvliet、資安策略與情報服務公司CFLW Cyber Strategies董事總經理Mark van Staalduinen、威脅情報技術與服務公司EclecticIQ副總經理Karen Sundermann，以及荷蘭在台辦事處創新與科技處長Anouk van der Steen出席，台鐵公司則由副總經理暨資安長劉雙火率行車控制處及數位發展處共同與會。

請繼續往下閱讀...

在交流會上，荷蘭代表團贈送台鐵公司緊急制動器（Emergency brake），象徵對於資通安全的關心，未來若遭遇緊急時可即時進行剎車，確保損害控制並迅速復原。

台鐵公司則回贈台南驛紀念酒，以期許雙方友情能夠「長長久久」，持續謀求合作模式。台鐵公司表示，這次交流著重資通安全管理制度、風險防範策略與數位轉型下的資安挑戰等，期盼透過雙方經驗分享，提昇彼此資安防護態勢。

台鐵公司資安長劉雙火說，面對日益複雜的資安威脅，須結合各方情資、資源與技術，共同打造具韌性的資安防護網。台鐵公司去年掛牌成立後，有多項改革挑戰，迎來轉型契機。

在數位發展方面，公司積極辦理臺鐵雲平台，整合內部各系統資訊以進行決策分析及加值應用；同時，台鐵也依循既有資通安全管理制度及Plan-Do-Check-Action的管理循環，並完善零信任架構，以落實資安防護。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台鐵公司與荷蘭技術團隊交流，協助資安改善。（台鐵公司提供）

台鐵公司與荷蘭技術團隊交流，協助資安改善。（台鐵公司提供）

台鐵公司與荷蘭技術團隊交流，協助資安改善。（台鐵公司提供）

台鐵公司與荷蘭技術團隊交流，協助資安改善。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法