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    高雄美濃湖清淤！擴大水雉棲地 迎來今年首蛋

    高雄美濃湖擴大水雉棲地，繁殖季迎來今年首蛋。（美濃水雉棲地志工提供）

    高雄美濃湖擴大水雉棲地，繁殖季迎來今年首蛋。（美濃水雉棲地志工提供）

    2025/04/17 23:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局投入2572萬元，完成美濃湖清疏工程，增加13萬噸蓄水空間，降低周邊淹水風險，一併改善湖區景觀，擴大美濃水雉棲地，築堤區隔控制水位，讓水雉居住安穩，正值繁殖季節，迎來今年首蛋。

    水利局每5年進行美濃湖水庫安全評估，去年評估有清疏必要，投入2572萬元，辦理清疏工程，自去年9月開工，放乾池水進行清疏作業，雖遭遇颱風等天候因素停工，仍趕在今年汛期前如期完成，總計清疏13萬噸土方。

    水利局也擴大美濃水雉棲地，將現有面積1.6公頃，增加0.3公頃腹地，並築土堤與美濃湖區隔，不受水庫水位操作影響；美濃水雉棲地志工肯定方便棲地控制水位，水生植物維持一定水量，水雉也能住得更安穩，正值水雉繁殖季節，迎來今年首度下蛋，且連下3天蛋，令人驚喜。

    水利局表示，整體工程目前完工，美濃湖增加13萬噸，總蓄水量可達近70萬噸，大幅提升防洪效能，確保汛期具備最佳調節功能，降低周邊淹水風險，並促進湖區水質改善，同時改善生態環境，擴大棲地復育水雉，打造兼具觀光與生態的水環境。

    水利局也於施工期間回饋在地，開放民眾免費領取土方使用，協助美濃水雉棲地補土等，累計領取土方量占總清疏量一半，廣泛運用於農地回填及地勢改善，有效提升土地利用價值，減少土方棄置問題。

    水利局清疏美濃湖13萬噸淤積土方。（記者陳文嬋攝）

    水利局清疏美濃湖13萬噸淤積土方。（記者陳文嬋攝）

    水利局完成美濃湖清疏工程。（記者陳文嬋攝）

    水利局完成美濃湖清疏工程。（記者陳文嬋攝）

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