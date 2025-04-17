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    金廈泳渡、金門海上長泳7/26、7/27接力登場 「泳士」們報名囉

    金門縣副縣長李文良（左六）與金門體育會理事長歐陽儀雄（左五）等人共同宣布「第十三屆金廈泳渡接力公開賽」與「第二十二屆金門海上長泳」即日起報名。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（左六）與金門體育會理事長歐陽儀雄（左五）等人共同宣布「第十三屆金廈泳渡接力公開賽」與「第二十二屆金門海上長泳」即日起報名。（記者吳正庭攝）

    2025/04/17 22:44

    〔記者吳正庭／金門報導〕「第13屆金廈泳渡接力公開賽」與「第22屆金門海上長泳」7月26日、27日接力登場，即日起開始報名，金廈泳渡依組別報名到5月10日、11日、12日止，海上長泳報名到6月20日止。

    金門縣政府說，兩項水上活動結合專業競技、全民參與，期盼藉由金廈水域的體育合作，推廣金門觀光旅遊，加強兩岸和平交流，打造「金門運動態，情境深體驗」國際化體育品牌。

    縣府說，7月26日登場的「金廈泳渡」總長約7000公尺，總獎金約132萬元，選手2人1隊，全程接力完成，今年由中國廈門椰風寨為起點，泳渡至金門縣烈嶼鄉雙口海灘上岸。共分3組包括男子A組（14至30歲）、男子B組（31至55歲）與女子組（14至55歲），預計100隊，共200人參賽，且全程「1對1」照護，確保每位泳士的海上安全。

    另外，「金門海上長泳活動」預訂7月27日上午8點至11點在烈嶼鄉習山湖公園海灣舉行，預計有來自台灣本島及國外超過1200名泳士參加。分為競賽組與休閒組，競賽組1000公尺，採500公尺折返制，並為參加金廈泳渡的菁英選手設置男A、男B與女A組；另開放男C、女B組供一般泳者報名參加，分別限額100人、50人；休閒組提供1000、2000公尺選項，讓不同程度的泳者都能安全參與；現場規畫「沙灘龍舟賽」、「潛水艇大作戰」，增添趣味性。

    縣府說，金門海上長泳設有豐富的完賽禮，包括泳畢證書、紀念牌、紀念酒，並為參加次數達12次以上的泳友頒發特別獎；此外，「佳偶泳影」活動將邀請年齡合計超過120歲的夫婦合影留念，由主辦單位製作專屬紀念證書寄送。

    縣府說，整體活動期間將強化海域安全防護，出動專業救生人員與水上救援團隊，同時設置補給站、醫護團隊、應變小組，確保所有參與者能安心完成挑戰。報名詳情可上金門海上長泳」FB粉絲專頁或致電金門體育會電話（082）311148。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    金門縣政府去年、前年舉辦「金門海上長泳」獎牌。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府去年、前年舉辦「金門海上長泳」獎牌。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府展示歷年海上長泳成果，並公布今年廠商提供的贊助商品。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府展示歷年海上長泳成果，並公布今年廠商提供的贊助商品。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府歷年舉辦「金廈泳渡接力公開賽」與「金門海上長泳」的各式紀念酒。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府歷年舉辦「金廈泳渡接力公開賽」與「金門海上長泳」的各式紀念酒。（記者吳正庭攝）

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