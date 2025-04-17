南藝大《雕塑家具》4/19登場 6國藝術家以家具對話

國立台南藝術大學漢寶德紀念館將在4月19日至6月8日展出《雕塑家具》展覽。（南藝大提供）

2025/04/17 22:59

〔記者楊金城／台南報導〕家具也可以是藝術品，國立台南藝術大學漢寶德紀念館將在4月19日至6月8日展出《雕塑家具─Sculpture Furniture》，6國25位藝術家結合家具、光線、聲響激盪出令人意想不到的美感經驗。

19日下午2點在南藝大漢寶德紀念館的展覽開幕，將有10多位藝術家到場與觀眾分享創作歷程與理念，值得觀展。

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策展人是日籍藝術家菅野麻依子，她為東京藝術大學博士，擅長運用天然媒材的紋理與質感，巧妙與地景、空間結合。

菅野麻依子表示，《雕塑家具》展覽結合木雕、木工與工藝技法，期待以身體感知為經，木質創作為緯，在自然光線的投射下，藉著家具作品展現創作意圖，與空間、與觀者對話，是一場難得且別具深意的展出。

這次展覽超越文化與時間空間的藩籬，參展藝術家共有25位，分別來自台灣、新加坡、美國、泥泊爾藏區、日本、新加坡，還有多位台東原住民藝術家、南藝大學生參展，作品多元有趣。

雕塑家具很藝術。（南藝大提供）

國立台南藝術大學漢寶德紀念館將在4月19日至6月8日展出《雕塑家具》展覽。（南藝大提供）

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